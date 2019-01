Suicidios y derecho a la información, un debate necesario en el Llano

El aumento de suicidios en el Meta el año pasado y en lo que va corrido del presente año coincide con la hipótesis del médico psiquiatra Alexander Galeano y del psicólogo periodista Nilson Arana de que el incremento de la divulgación de casos a través de los medios de información y de las redes sociales incrementa las muertes por voluntad propia.

Las cifras son preocupantes. El año pasado se registraron 52 casos, con una tasa de 6,76 por ciento por cada cien mil habitantes, superior a la del país de 5,72 por ciento, según la Secretaría de Salud del Meta. Como si fuera poco, en los primeros 25 días del presente año se han presentado seis casos, según los reportes de la Policía Meta y Metropolitana, cuando el año pasado el promedio alcanzó 4,3 casos cada mes.



El médico psiquiatra Alexander Galeano, del programa de Convivencia y Salud Mental de la Secretaría de Salud del Meta, sostiene que el suicidio es una enfermedad informa-contagiosa y refiere que “múltiples estudios han demostrado que de acuerdo a como se dé la noticia se disparan los casos porque el suicidio es contagioso”.



Y ocurre en sitios o formas como en una época en el Salto del Tequendama, el viaducto de Dosquebradas en Pereira y como está o estaba pasando en el puente Galán - Azotea en Villavicencio, o con cianuro.



El periodista James García, que desde cerca de cinco meses tiene en Facebook el portal de información Jamesinforma sostiene que “es increíble la cantidad de personas a quienes les interesa el tema del suicidio, lo descubrí con el primer caso que cubrí con la niña Laura que decidió lanzarse con su novio desde el viaducto de Pipiral y desde ahí descubrí que es un mundo que aún está por explorar por completo en los medios locales y nacionales”.



Confesó que ha “recibido críticas de periodistas amigos que dicen que los suicidios no se deberían de cubrir y he investigado un poco y por ejemplo en España hay una especie de pacto entre los medios de comunicación de no cubrir estos casos, pero igual allá la gente se suicida en una tasa muy alta”.



Y contrario a lo que ocurre en España o lo que expresa el médico psiquiatra Alexander Galeano, James cree “que ocultar el problema no es la solución, yo creo que evidenciar el problema pueda ayudar a la gente mostrándole soluciones, y una vez que hago un tema de suicidio, siempre muestro la línea telefónica amiga de salud mental y espero estarlo haciendo bien”, sostiene el periodista.



El psicólogo y periodista Nilson Arana no tiene dudas de que el aumento de casos de suicidio en los últimos meses en el Meta tiene influencia de medios de comunicación y de las redes sociales.



“La forma en que hoy se están divulgando los suicidios muy fácilmente producen el efecto imitación estudiado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por medios de comunicación estructurados que tiene protocolos definidos para hacer este tipo de cubrimiento y con la circunstancia agravante de que vemos transmisiones casi que en directo en publicaciones como Face live”.



Pero aclaró que los estudios en medios de comunicación convencionales se hicieron hace varias décadas y no hay un estudio específico en las redes sociales del tema, pero si hay otros estudios en redes sociales en personas con depresión y/o baja autoestima, que hablan sobre el efecto devastador de informaciones que reciben.



Por ejemplo un ama de casa que tiene veinte personas que la siguen publica un estado y alguien la comparte o la leen y una publicación puede llegar a dos mil o cinco mil personas y puede tener un efecto similar al de un medio de comunicación convencional en el caso de suicidios.



El suicidio de Laura Sofía Velásquez, de 16 años y César Montero Ortiz, de 20 años, publicado el pasado 8 de noviembre en el portal Jamesinforma, hasta comienzos de la presente semana reportaba que había sido compartido 1.302 veces, le habían hecho 29.000 reproducciones y 212 comentarios.

Hay estudios en redes sociales en personas con depresión y/o baja autoestima, que hablan sobre el efecto devastador de informaciones que reciben. Foto: Foto ilustración/Jospal/

El médico psiquiatra Alexander Galeano sostiene que hablar de las causas del suicidio es simplista, cada caso es individual y confluyen montones de factores familiares, sociales, económicos y biológicos.



Y el psicólogo Nilson Arana agrega que no es acertado señalar que una información sobre suicidio lleve a cualquier persona a suicidarse, el efecto es sobre quien está planeando hacerlo o si tiene baja autoestima, porque va encontrar detalles de cómo hacerlo y encuentra reconocimiento social o se va a desquitar de alguien.



Reconocimiento porque ahora, “por lo menos, alguien va a hablar de mí, o para desquitarse de un familiar, de la pareja, compañero de trabajo o por un negocio para hacerlo sentir culpable”, agrega Arana.



Por eso el médico psiquiatra Alexander Galeano sostiene que “los medios de comunicación no deben dar detalles de cómo ocurrió el hecho porque no hay que decirle a la gente como matarse”. Y el suicidio, prosigue, no debe abrir la primera página de un periódico o un noticiero, debe ir en páginas interiores, dice.



Y recalca que el suicidio no debe presentarse como un hecho exitoso. Finalmente, la persona que se quitó la vida logró solucionar sus problemas, sin medir que quien se quita la vida por lo menos afecta directamente a seis personas, puede dejar a una mamá y a hijos sufriendo.



Acciones del Estado



Al margen de la discusión sobre el papel de los medios de comunicación sobre los casos de suicidio, la coordinadora de convivencia y salud mental de la Secretaría de Salud del Meta, María Teresa Parrado Blanco, señaló que en los últimos tres años se viene trabajando en la línea amiga para prevención de suicidios que funciona de 9.00 de la mañana a la 9:00 de la noche, en el número 312-5751135.



Otra estrategia de intervención es la formación del personal en hospitales y servicios de urgencia con el médico psiquiatra, psicóloga y enfermera para detención de posibles casos. También se trabaja con docentes para hablar con los niños, así como con las fuerzas militares. Y se hace seguimiento a todo caso de intento de suicidio con la persona, la familia y su entorno social.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelrad1