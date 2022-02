Son más de 3 millones de hogares colombianos los que hacen parte del programa Ingreso Solidario y ya están recibiendo los pagos correspondientes a enero y febrero de 2022 por un valor de $320.000.



Sin embargo, para ser candidato a este subsidio, uno de los aspectos más importantes es tener actualizada la información personal en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén).

Si usted desea consultar si hace parte del Ingreso Solidario, lo primero que debe hacer es ingresar a la página oficial del Departamento de Prosperidad Social a través de este enlace: https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/. Es importante tener la cédula a la mano para rellenar los campos que le solicitan. También puede consultar si tiene giros en proceso.



(Puede leer: Subsidio de vivienda no VIS: así puede acceder a este beneficio en 2022).

Cómo consultar si es beneficiario del Sisbén

-Diríjase a la página web www.sisben.gov.co.



-Dé click en la opción 'consulta tu grupo Sisbén', ubicada en la parte superior de la página web.



-En la parte inferior ingrese su número de documento de identificación y haga click en la opción 'consultar'.

¿Qué significa cada grupo?

-Grupo A: pobreza extrema (población con menor capacidad de generación de ingresos).



-Grupo B: pobreza moderada (población con mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo A).



-Grupo C: vulnerable (población en riesgo de caer en pobreza).



-Grupo D: población no pobre, no vulnerable.

(Puede leer: Abren convocatoria para el programa ‘Casa Digna, Vida Digna’).



De acuerdo con la nueva metodología del Sisbén IV, la clasificación ya no se hace de manera cuantitativa, lo que significa que ya no existe un puntaje de 0 a 100 sino una nueva clasificación que ordena a la población por grupos: A, B, C y D, según su capacidad para generar ingresos y sus condiciones de vida.