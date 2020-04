Sepulturera hizo video para pedir respeto por cuarentena en La Guajira

La circulación de un vídeo en el que Sonia Bermúdez, reconocida por su trabajo de sepulturera en Riohacha, lanza una advertencia a los ciudadanos para que se queden en casa, o de lo contrario los espera en el cementerio. La inusual campaña ha servido para hacer entrar en razón a cientos de habitantes en la capital de La Guajira, donde ha resultado difícil el confinamiento.

Así persuaden a la gente en #Riohacha para quedarse en casa. pic.twitter.com/kXLBI4upTx — Wilhelm Garavito (@wilhelm656) April 21, 2020

Bermúdez relata que la idea del video nació en una reunión con el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez y el Secretario de Gobierno Miguel Andrés Pitre, para analizar la situación del tratamiento de los muertos que podría generar la pandemia, por lo que ella lanzó la frase: “bueno si no se quedan en la casa, la verdad es que gente como uno los espera”.



(Le puede interesar: Médica fue despedida por pedir que le hicieran el examen de covid-19)



El video causó el impacto esperado de hacer entrar en razón a la población riohachera. De inmediato se hizo viral en redes sociales y puso a pensar a más de uno, generando además memes.



La mujer que trabaja como sepulturera desde los 13 años, es pensionada de Medicina Legal. Ahora continúa preparando cadáveres y llevándolos hasta la sepultura en un cementerio creado por su Fundación y llamado ‘Gente como uno’, en el cual tienen un sitio especial los N.N. Allí hay más de 1.000 cadáveres, los cuales comenzaron a llegar en los tiempos de la bonanza marimbera.

No están listos

La muerte de la primera víctima por covid-19 en La Guajira, dejó al descubierto que Riohacha no se encuentra preparada para sepultar a los muertos causados por la pandemia. No hay bóvedas aptas en ninguno de los cuatro cementerios disponibles, y solo en ‘Gente como uno’, ubicado a 10 kilómetros del casco urbano, hay terreno suficiente para construir.

Nunca pensé que lo que se avecinara fuera esto, pensaba que los muertos podían ser por muertes violentas, pero nunca por esta situación FACEBOOK

TWITTER

Sonia, cuenta que ella lleva más de nueve meses “viendo unas señales en el cielo”, que indican que algo sucederá y presentía que se avecinaba una crisis, razón por lo que siempre insistía a la administración Distrital en la construcción de unas bóvedas. “Nunca pensé que lo que se avecinara fuera esto, pensaba que los muertos podían ser por muertes violentas, pero nunca por esta situación”.



(Lea también: Más de la mitad de pacientes con covid-19 en Santander se recuperaron)



La segunda muerte por coronavirus en La Guajira, hizo que esta semana se cavara una fosa de cuatro metros de profundidad, tomando además medidas de bioseguridad. La población espera que autoridades comiencen en los próximos días la construcción de 50 bóvedas.



Este año, ‘Gente como uno’ no ha firmado convenio con el Distrito, pero Sonia Bermúdez considera que lo más importante no es el dinero. “La plata no es todo, si no la vida, la seguridad personal de mi pueblo. El mensaje que Dios nos está mandando es que llegó el momento de hacer un pare al egoísmo, a la envidia y al amor a la plata”, concluyó.



ELIANA MEJÍA