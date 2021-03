Semana Santa 2021: Estas son las medidas para las fiestas en Colombia

Por segundo año, y para evitar el contagio, la pandemia del coronavirus hace que se modifique la celebración de diversas actividades de Semana Santa en el país. Le contamos cuáles son las medidas adoptadas en algunas de las principales regiones de Colombia.

Este año, la celebración de la Semana Santa se llevará a cabo del 26 de marzo al 4 de abril. Para evitar las aglomeraciones y el contagio del coronavirus, las diócesis de distintas partes del país ya dieron a conocer las decisiones sobre cómo será la celebración católica.



Bogotá

En un encuentro reciente entre la alcaldesa, Claudia López, y autoridades de la Iglesia Católica en Bogotá, se definieron algunos puntos clave para la semana, los cuales se dieron a conocer en un comunicado. En primer lugar, se estableció que se deben conservar todas las medidas de bioseguridad en las celebraciones.



Además, el documento dice que "únicamente se realizarán celebraciones conservando el aforo permitido en este momento. Para evitar aglomeraciones, parroquias y centros de cultos programarán más celebraciones y así evitar reuniones demasiado concurridas".



Para este año no se realizarán procesiones ni Viacrusis con participación de feligreses. Tampoco habrá lavatorio de pies ni monumento durante el jueves santo. El camino al Santuario de Monserrate estará cerrado, aunque los servicios de funicular y teleférico estarán habilitados con control de aforo.



Medellín

Las iglesias de la ciudad estarán abiertas con un aforo del 35%. Además, no se realizarán procesiones este año. Al respecto, el arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón, manifestó que dichas actividades significarían aglomeración y encuentros en los que no pueden garantizar los protocolos de bioseguridad.



El arzobispo Tobón recordó que lo esencial de la Semana Santa son los ritos litúrgicos. "Quitar las procesiones no le resta a la celebración del Misterio de Cristo que tiene en la liturgia su máxima expresión", dijo en entrevista con el medio local TeleMedellín.

Cali

Las procesiones también están canceladas en la capital del Valle del Cauca, de acuerdo con la Arquidiócesis de Cali. Sin embargo, "todas las iglesias estarán abiertas, pero conservando el distanciamiento", explica el sacerdote José Gallego en un video publicado por Blu Radio Cali.



Se espera que más ceremonias sean agregadas y que se amplíen los horarios de atención en los templos para que haya más participación de las personas durante la celebración. La Iglesia también se está preparando para llegar a los feligreses mediante la radio, la televisión regional y las redes sociales, dice Gallego.



Finalmente explica que las actividades en las parroquias tendrán lugar con los grupos permitidos, que serían de 80 a 100 personas.



Popayán

El alcalde de Popayán, Juan Carlos López, dio a conocer que también fueron suspendidas las procesiones de Semana Santa en la capital del departamento del Cauca.



​

Eso sí, cuatro actividades propias de la tradición payanesa se celebrarán: El Pregón (jueves 25 de marzo, Iglesia de Santo Domingo), la Misa del Carguero (lunes santo, 29 de marzo, Catedral de Popayán), elección de nuevos miembros de la Junta y la asamblea general de asociados. Las dos primeras ocurrirán tanto presencial como virtualmente. Los dos últimas serán eventos virtuales.



Para las actividades presenciales se acatarán los los protocolos sobre aforo máximo y distanciamiento social.

​

Eje Cafetero

Ni Pereira (Risaralda), Armenia (Quindío) y Manizales (Caldas) tendrán procesiones este año. Esta decisión se tomó luego de considerar ciertas propuestas que buscaban desarrollar esta actividad evitando aglomeraciones.



De todas maneras, se realizarán ceremonias al interior de los templos garantizando control de aforo y los protocolos de bioseguridad. EL TIEMPO conoció que es posible que en algunas parroquias se hagan dos veces las celebraciones más importantes para los católicos.



