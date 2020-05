Gremio hotelero del Eje Cafetero busca opciones para volver a operar

Uno de los gremios más afectados por el aislamiento social que ha generado el covid-19 en todo el mundo ha sido el turismo y con él, todas las actividades derivadas de los viajes y las salidas tuvieron que ser suspendidas. Hoteles, agencias de viajes, parques temáticos y prestadores de servicios de toda la cadena dejaron de percibir ingresos.

Sin dudas, el Quindío ha sido uno de los departamentos más afectados por esta parálisis en el turismo, pues desde hace años gran parte de su economía se volcó a esta actividad que generaba mejores ingresos que la agricultura y que incluso uno de sus cultivos insignias, el café.



Grandes y pequeñas cadenas hoteleras se asentaron en los municipios quindianos y generaron cientos de empleos en un departamento, que por varios años consecutivos se ha situado en los primeros lugares de desempleo.



En un reciente informe de la Cámara de Comercio de Armenia, la entidad reveló que el 95 por ciento de las empresas de este sector suspendieron labores y solo quedaron en operación algunos restaurantes en modalidad de prestación de servicio a domicilio, “lo que ha generado una disminución en los indicadores socioeconómicos de las empresas del sector como pérdida de empleos, reducción y devoluciones en ventas, cancelación de pernoctaciones de turistas, supresión del gasto del turista en el destino, reducción en el crecimiento de las empresas existentes, entre otros”.



La Cámara de Comercio realizó un sondeo entre 307 empresarios del sector y los resultados evidenciaron que el 31,7 por ciento de los encuestados “piensa cerrar permanente. Y de esta proporción de empresarios que piensa cerrar, el 69,2 por ciento pertenece al sector de establecimientos de alojamiento turístico”.



Sin embargo, el gremio de los hoteleros en el Quindío está haciendo grandes esfuerzos por mantenerse y reabrir en cuanto el Gobierno Nacional lo autorice. Como lo dijo la directora de Cotelco capitulo Quindío, María Nelly Aponte.



Al menos tres hoteles de los 55 que hacen parte de la Asociación hotelera y turística de Colombia (Cotelco) capitulo Quindío ya cuentan con la mayoría de protocolos.

“Cotelco Nacional empezó a trabajar el sello para todos los hoteles que se capaciten, y que realmente cumplan al 100 por ciento con todas las directrices y protocolos. Lo que se busca es preparar al empresario para que una vez el gobierno, nos dé la oportunidad de prestar los servicios, el sector ya esté preparado y para que los visitantes tengan la seguridad que el hotelero aplica todos los protocolos”, señaló la directora de Cotelco.



El sello se denomina ‘Juntos contra el Covid’ y cuenta con un componente de formación en los protocolos de bioseguridad que se realizará de manera virtual y una auditoría presencial.

Alojamientos, listos para abrir

Por otro lado, algunos de los pequeños alojamientos turísticos en el departamento, han manifestado que están listos para reabrir pues desde hace años venían trabajando en un turismo de pequeños grupos como los que se tendrán que ofertar ahora.



Mónica Flórez, directora de la fundación Pijao Cittaslow y dueña de un hostal en el municipio de Pijao, afirmó que “ahora que se está hablando de la reapertura del turismo y de reinventar este sector, nosotros en Pijao llevamos mucho tiempo reinventándonos y asimismo llevamos mucho tiempo planteando que el turismo que el municipio quiere es de bajo impacto, para pequeños grupos, de contemplación”.



Mauricio Londoño, gerente de la Tinamú, un ecohotel y reserva natural que opera en zona rural de Manizales, quien asegura que desde la Asociación Colombiana de Turismo Responsable (Acotur) ya han presentado unas peticiones al Gobierno Nacional con el fin de que el gremio logre recuperarse en el último trimestre del año.



“Hemos hecho dos peticiones: primero, que una vez reactivado el sector, no se cobre el IVA por lo menos hasta diciembre y que los bancos nos presten, porque por el riesgo no quieren hacerlo ni con el respaldo del Gobierno Nacional. Además, venimos trabajando en adherirnos a la norma internacional para implementar los protocolos de seguridad contra el coronavirus”, comentó el empresario.



Las esperanzas del gremio, según Londoño, es que el turismo nacional se reactive entre agosto y septiembre y el internacional en diciembre, de manera que tanto él como los otros hoteleros puedan atender la tercera parte de los turistas que esperaban para este año.



En Caldas, los hoteles asociados a Cotelco vienen trabajando en diversas estrategias que les permitan ir haciendo aperturas graduales, así lo indicó Mónica Londoño, presidenta del capítulo Caldas.



“Avanzamos en una estrategia que es el sello ‘juntos contra el coronavirus’, programa de formación, asistencia técnica e implementación de los protocolos de bioseguridad de los hoteles que termina asignándole a cada hotel un sello que notifica a los usuarios que se hizo este proceso y así estén seguros”, comentó Londoño.



La directora departamental también precisó que más que abrir los hoteles, se necesita es que se permita el movimiento entre departamentos. “Recordemos que el sector hotelero no ha sido cerrado por decreto sino por falta de demanda por lo que dependemos de la apertura de terminales terrestres y aéreos; mientras esto no se haga pues –seguramente- la demanda no va a ser muy alta.



De acuerdo con Londoño, trabajan para poder estar listos cuanto antes, pues al momento las pérdidas son millonarias, considerando que por esta época, en promedio, se tendía una ocupación del 46 por ciento y, al momento, no se alcanza ni el 2 por ciento.



“Tenemos un consolidado de pérdidas basados en hoteles que están afiliados con nosotros. Así entonces, entre marzo y abril se registran pérdidas por 12.800 millones de pesos para nuestro departamento, la mayoría Manizales y el área centro sur”, anotó la funcionaría.



