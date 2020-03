Cafeteros del Eje Cafetero, esperanzados con el precio del dólar

El dólar por encima de los 4.000 pesos es una cifra histórica para los exportadores colombianos y el gremio que lo ve con mejores ojos es el de los cafeteros, que espera que este valor se mantenga -por lo menos- un mes más, cuando empiezan a recoger la primera gran cosecha del año, la ‘Traviesa’.

En el Eje Cafetero el panorama es de total optimismo, sin dejar de lado que el precio no se mantendrá por mucho tiempo. En Caldas se ha invitado a aprovechar este tiempo de buenos precios y crear una reserva para el futuro. “Sabemos que estos precios son coyunturales y no hay nada de fondo. El mensaje es a que conozcamos nuestros costos de producción, tengamos claro cuánto nos cuesta producir una arroba y a partir de ahí tratemos de hacer rentas a futuro aprovechando este valor histórico del dólar”, expresó Carlos Felipe Hoyos, vicepresidente del Comité de Cafeteros de Caldas.



Marcelo Salazar, también miembro de la junta directiva del Comité, espera que este precio se conserve hasta julio, cuando se proyecta que se haya recolectado la totalidad de la cosecha. “Esto sin duda nos beneficia mucho, una carga cercana a $1.200.000 es histórico y llega para aliviar las dificultades económicas que hemos venido sufriendo. No sabemos hasta cuándo pueda sostenerse ese precio, nadie lo tenía en las cuentas, ni la Federación, pero estamos esperanzados en que esta cosecha logre venderse a buen valor”, señaló Salazar.



Mientras tanto, desde el Comité de Cafeteros de Risaralda, aseguran que nunca se habían registrado precios de carga de café por encima del $1.100.000.



Luis Miguel Ramírez, representante de Risaralda ante el Comité Nacional de la Federacafé sostuvo: “Vemos una tasa representativa de cambio donde el peso colombiano se ha devaluado un poco más del 20 %, con un dólar de $4.230 nos beneficiamos, ya que más del 90% de café es exportado como el mejor café suave del mundo”.



Aunque se reconoce que son precios que benefician a las familias caficultoras, llaman a la calma, pues insumos como fertilizantes, herbicidas entre otros, son importados, por lo que podría venir un incremento de casi el 10 % en los costos de producción.

A favor del productor

Mientras tanto, el gremio de cafeteros del Quindío está optimista con el incremento en el dólar, sin embargo precisan que también hay desventajas.

Faber Buitrago, miembro del Comité Departamental de Cafeteros, señaló que esta situación del dólar es positiva para el sector caficultor porque “significa que por su arroba vamos a recibir más pesos, la cotización está por encima del 1 millón 90 mil pesos el precio interno y gracias a dos aspectos técnicos, la cotización del dólar y la cotización en bolsa de Nueva York, los precios están reaccionando hacia el productor”.



El líder cafetero agregó que es muy poco común ver lo que está pasando hoy. “Todos los commodities se están cayendo, el café sin embargo ha estado positivo, esto es debido a la gran incertidumbre que hay en inventarios a nivel mundial, los tostadores se están quejando de eso. En buena hora se están dando esas dos variables, que hacen que el ingreso del productor aumente y - por consiguiente- también aumenten las divisas que ingresan al país por concepto de café”, añadió.



No obstante, Buitrago recordó que ha habido aumento en los costos de producción, “todos sabemos que insumos como fertilizantes, fungicidas, insecticidas, maquinaria y equipos son importados y con el alza del dólar también tenemos incremento en eso. Los fertilizantes han subido varias veces seguidas”, dijo Buitrago.

