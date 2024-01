Investigan amenazas a personal de salud en Zapatoca, Santander; médica fue apuñalada

Personal de la salud del municipio de Zapatoca, Santander, estaría siendo amenazado de muerte, las intimidaciones llegarían a los correos institucionales insinuando que cuiden su vida, según contó la Alcaldía a EL TIEMPO.



El 17 enero una médica fue agredida con arma cortopunzante por personas encapuchadas en el parqueadero de la Ips Gestionar Bienestar.



Ante este supuesto atentado se prenden las alarmas para proteger a los profesionales del hospital principal.

¡ALERTA!

Médicos del SSO son hostigados en el municipio de @alczapatoca #Santander

Una de ellas es herida el día de hoy con arma cortopunzante.



¡Por su vida deben salir del municipio! Que la @GobdeSantander les brinde todas las garantías! #SOS @saludsantander @MinSaludCol pic.twitter.com/DjQjuqnu1L — OSCAR ARAUJO (@OscarAraujoQ) January 17, 2024

Rechazamos las denuncias de amenazas al personal de la salud en #Zapatoca, #Santander. Solidaridad con la médica recientemente atacada. Esperamos que las autoridades esclarezcan los hechos con prontitud.



Nuestra Regional #Santander visitará la IPS para brindar acompañamiento. — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) January 18, 2024

Ante esta situación, los profesionales tienen temor de poder laborar. El alcalde Jesús Antonio Acevedo Solano, viajó a Bucaramanga para hablar con la secretaría de salud y conseguir garantías.



Indicó que, aunque el hospital es una empresa privada y no es responsabilidad del municipio, se pudo garantizar la seguridad las 24 horas en la entidad. Guardia que antes no había en el lugar.



"Llega una doctora y es agredida con un arma cortopunzante, fue una herida leve, es materia de investigación. Ya están al tanto. No tenemos que estar mendigando la salud", dijo el mandatario.



Descartó que en el municipio de clima de sede haya grupos al margen de la ley.

🚨Apoyo al personal de salud de la IPS GESTIONAR BIENESTAR HOSPITAL ZAPATOCA con motivo de amenazas y agresión física y verbal@GobdeSantander @alczapatoca pic.twitter.com/auBkf3SEqa — Colegio Médico de Santander (@CoMedSantander) January 18, 2024

#CORRILLOS | Se realizo consejo de seguridad en Zapatoca. Investigan amenazas contra médicos en el municipio.

"Es un hecho que no debe quedar impune", dice el alcalde Jesús Antonio Acevedo Solano.@PoliciaStander @alczapatoca pic.twitter.com/bhrkHYr2Lb — Corrillos (@CorrillosR) January 18, 2024

En esta entidad médica son atendidos cerca de 12 mil usuarios.



