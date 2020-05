Zapateros de Santander lanzan alerta porque no tienen a quién venderle

Luego de la primera semana de reactivación económica en la que sólo estaban habilitadas para laborar las empresas del sector de la construcción, algunas fábricas de manufactura empiezan a abrir sus puertas de manera progresiva.

Para hacerlo, este sector productivo tendrá que cumplir con el mismo registro de empleados y lugares de trabajo que se pidió a las empresas de construcción por medio de la página web emergencia.bucaramanga.gov.co.



Las empresas que podrán operar son principalmente la producción de textiles; prendas de vestir; artículos de cuero; papel; cartón; transformación de la madera; productos elaborados de metal; fabricación de sustancias y productos químicos, así como aparatos y equipos electrónicos.

Sin embargo, la luz verde para poner a producir sus fábricas no fue suficiente para los empresarios del calzado y el cuero en la región, pues aseguran que no tienen a quién venderle debido a que el comercio continúa paralizado.



“Las expectativas que se tenían frente a la reactivación no se cumplieron porque la gente no ha podido cumplir con los protocolos de bioseguridad que exige el gobierno y el músculo financiero de las empresas está destrozado, no hay recursos para producir, y mientras no abran los almacenes para venta presencial, los empresarios manifiestan que no vale la pena abrir sus fabricas” asegura Wilson Gamboa, Presidente Nacional de la Mesa Sectorial de Cuero y Calzado.



Por otra parte, el gremio de empresarios del calzado ha denunciado que no ha recibido ningún tipo de apoyo por parte del Gobierno Nacional para obtener créditos y poner a operar sus fábricas. “Los elementos de bioseguridad son costosos, no hemos recibido ni una docena de guantes (...) nosotros apoyamos a nuestros empleados con mercados, pero ya no tenemos más”, denunció Milton Cruz, empresario de calzado.

Cumpliendo protocolos

Son varias las empresas en estos sectores de productividad que ya cumplieron con el registro de sus empleados en la plataforma dispuesta por la administración municipal, al igual que con los protocolos de bioseguridad al interior de la empresa como en la atención a los clientes.



“Nuestro compromiso siempre será cuidar la salud de nuestros clientes y colaboradores” afirma José Humberto Vera Rojas, representante legal de Electrovera S. A., una de las empresas con mayor trayectoria en distribución de materiales eléctricos en el oriente colombiano, y quienes han unido esfuerzos para cumplir con los protocolos de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud.(Lea también: Lo capturaron cuando cobraba recompensa por perro que se había robado)

“Todos los clientes pasan por un proceso de desinfección antes de ingresar a ser atendidos, están demarcados los espacios con dos metros de distancia y disponemos de estaciones con gel antibacterial y alcohol a lo largo de nuestras instalaciones” afirma Vera Rojas, quien mantiene su empresa operando al 20% debido a la contingencia.



DANIEL BAREÑO

EL TIEMPO / ADN

BUCARAMANGA