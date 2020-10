Youtuber alemán al que le negaron la visa podrá volver a Colombia

Dominic Wolf es un joven alemán que muestra en sus redes sociales los rincones de Colombia. Hace cinco años llegó a estudiar en Bucaramanga y se enamoró del país por lo que decidió radicarse en la capital santandereana.

Dominic viajó a su país natal a visitar a su familia y quedó allí por la pandemia. Desde este lugar solicitó la renovación de su visa colombiana de migrante pero le fue negada.



(Le puede interesar: Él es Dominic Wolf, el alemán que ama Colombia pero le negaron visa)

​

Desde la Cancillería manifestaron que: "lo que sucede es que su solicitud inicial no corresponde a su status migratorio. Para el tipo de visa de residente a la que aplicó, la persona debe haber permanecido en Colombia de forma continua e ininterrumpida por cinco años y al no cumplirse ese requisito no se admite la solicitud inicial", indicaron en su cuenta de Twitter.



El Youtuber manifestó su descontento con la negativa de su visa y pidió ayuda para poder volver a Colombia.

En las últimas horas Dominic comunicó que: "el vicecanciller me contactó directamente con la voluntad de resolver mi caso especial. Tengo fe de poder recibir una nueva visa pronto", señaló a través de sus redes sociales.



(En otras noticias: El puente Hisgaura, una de las megaobras del país llena de polémicas)



El alemán debe iniciar un nuevo proceso de visado, sin embargo, para poder realizarlo deberá estar en el país por lo que anunció que en ocho días tomará un vuelo humanitario para llegar a Colombia.

(Lea también: Piden a la Anla negar licencia ambiental a Minesa)



"Ya conseguí un nuevo vuelo a Colombia y si todo sale bien, llegaré dentro de 8 días a la tierrita", indicó en Instagram.



BUCARAMANGA