Tras el caso de xenofobia en la Refinería de Cartagena al momento en que se bajaban de un bus personas oriundas de Barrancabermeja y que laboran como contratistas de Ecopetrol.

​

Puede leer: Trabajadores de refinería son atacados por no ser de Cartagena



Desde la noche del jueves 13 de octubre, la comunidad del puerto petrolero bloquea la puerta Norte de la Refinería de Barrancabermeja. La gente se unió en solidaridad a los empleados discriminados y en rechazo a este tipo de matoneo en la ciudad amurallada.

Según Ecopetrol, esta protesta de indignación no ha permitido ingresar a laborar a alrededor de 1.500 trabajadores de empresas contratistas.



Los protestantes están indignados porque las autoridades de Cartagena habrían presenciado este acto de xenofobia y al parecer, no hubo control ante esta situación.



Lea también: Cayó banda que ganó más de 600 millones de pesos extorsionando en todo el país



"Nos sentimos vilmente humillados, mal tratados. La ciudad de Barrancabermeja se despertó, estamos cansados que la mano de obra de afuera venga a ocupar nuestros puestos. Fueron vulnerados en Cartagena y no hubo autoridades".



La gente ahora grita en la Refinería del puerto petrolero: "Estamos indignados, fuera cartageneros de Barranca".



Según el reporte de la empresa petrolera, la Refinería genera cerca de 3.500 empleos a contratistas que hacen mantenimientos a las plantas y las operaciones rutinarias.



Lea en EL TIEMPO: Video: La conversación de exmilitar con su madre antes de lanzar una granada



"El 100% de la mano de obra no calificada es local, así como el 90 % de la mano de obra calificada. Solo el 10% de la mano de obra calificada es foránea. Ecopetrol rechaza de manera contundente los actos de discriminación y xenofobia registrados ayer en la refinería de Cartagena. Estos trabajadores hacen parte de la empresa contratista Tabarca", dice el comunicado.



Los trabajadores que fueron maltratados por cartageneros continúan sus labores en la ciudad amurallada.