Exalcalde de Rionegro, prófugo de la justicia, reapareció en videos haciendo campaña

Wilson González, exalcalde de Rionegro, Santander, y quien desde mayo de este año es buscado por las autoridades por delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado reapareció para hacer campaña política.



En un video que se publicó en redes sociales se muestra al exmandatario apoya al candidato Giovani Santana para la Alcaldía de Rionegro.



"Me tocó salir a defender al candidato, al mejor que tiene Rionegro, es un muchacho joven que aporta a las comunidades, va a ser un excelente alcalde, quiero referirme a si usted apoyaría al peor alcalde de Rionegro. Yo no quería, pero me tocó, es una reflexión para que tomemos conciencia el domingo", dijo González.

Wilson González está prófugo de la justicia desde mayo de este año. El exmandatario está inmerso de un escándalo desde el 2007 por supuestamente pertenecer a la banda Águilas Negras y, al parecer, dar la orden de al menos 13 homicidios.



'Pocho' como también se conoce en el municipio fue dejado en libertad en el 2019, pero un juez encontró nuevas pruebas por las que se dieron la orden de captura a la cual no se ha presentado.



Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO- Bucaramanga.