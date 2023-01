Mientras una familia quemaba el Año Viejo en una vivienda de Floridablanca y se felicitaba por el 2023, varios voladores estallaron a su alrededor lo que causó pánico y quemaduras.



Ingrid Paola Albis, quien publicó los videos del momento de la explosión, indicó que estaba compartiendo con cinco adultos más un menor de 10 años cuando se escucharon los estruendos y en el que se registra cómo una persona se quita la chaqueta tras caerle uno de los voladores.

Una familia en Floridablanca mientras celebraba el año Nuevo y quemaba el año viejo se quemó con voladores que estaban manipulando los vecinos. Este fue el momento de la explosión. pic.twitter.com/KxuhunJst8 — Mely Múnera (@MelyMunera) January 2, 2023

La mujer indicó que antes de esta emergencia ya había llamado a la Policía para que atendiera la situación, ya que los vecinos que manipulaban la pólvora les estaba fallando anteriormente.



​"El volador estalla en medio de mi papá y mi hermano, mi papá tenía un buzo, si no fuera por el buso hubiera sido grave, el presentó quemaduras en el brazo, y mi hermano también tiene quemaduras, mi hermano tiene quemaduras en el abdomen, brazo , y mi papá el ojo, oído, el brazo y abdomen. A mí me cayó una esquirla en la frente. A mi hija le afectó el estallido", fijo Paola.



"Sobre las 11 encienden uno y el volador coge por toda la carretera, mi hermano les dice que los voladores salieron dañados, que pilas. A los 10 minutos volvieron a coger un volador y también les salió mal. Llamo a la policía y nadie contesta, luego, llega patrulla y ya no tenían pólvora".



Cerrando el año 2022, Santander reportó 44 personas quemadas. En la celebración de fin de año hubo seis, de las cuales, un menor de edad resultó afectado. Los lugares en donde se reportó el mal uso de la pólvora fueron en Floridablanca, Girón, Zapatoca, Barichara, Tona y Barrancabermeja.