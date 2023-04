"Es una utopía adquirir vivienda en Bucaramanga, está por las nubes, los millennials ya no podemos soñar como nuestros padres de tener un terreno o una casa propia, porque las constructoras se aliaron y los precios están costosos, la inflación está costosa y el sueldo mínimo no alcanza para nada", dice María Fernanda Hernández, quien adquirió vivienda de Interés social en Floridablanca y cotizó con los bancos a 20 años una cuota mensual para poder terminar de pagar su inmueble.

Es una situación crítica que sucede a nivel país, pero Bucaramanga y su área metropolitana no se queda atrás con las dificultades de que los ciudadanos tengan garantía para adquirir su vivienda propia o puedan mantenerse con el arriendo de un apartamento.

Hay más demanda que oferta para arrendar en Bucaramanga.

Las épocas han cambiado, nuestros padres decían; ojalá fuera como antes, a su edad ya tenía, casa, perro, y carro y nosotros estamos luchando para sobrevivir FACEBOOK

"Las épocas han cambiado, nuestros padres decían; ojalá fuera como antes, a su edad ya tenía, casa, perro, y carro y nosotros estamos luchando para sobrevivir", agregó Hernández.



En Bucaramanga y su área metropolitana se ha presentado un déficit de lanzamiento de vivienda nueva, hace seis meses había tres lanzamientos por mes y en este año no se ha generado ninguno y eso hace que haya más oferta que demanda.



Lo anterior ha hecho que los arriendos en la ciudad de los parques y sus alrededores en los estratos 3,4,5,6 aumenten sus costos en un 20 a 25 por ciento .



Por ejemplo, en estrato seis un arriendo costaba mensualmente en dos millones de pesos y hoy está entre 2'500.000 y 3'000.000.



Lo mismo sucede al adquirir una vivienda de Interés Social o particular. Hace dos años un apartamento de 70 metros cuadrados costaba alrededor de 280 millones de pesos y actualmente está valiendo entre 350 a 4000 millones de pesos, que, para Gerardo Dávila Pereira, gerente de Dávila Inmobiliarios y miembro de la junta directiva de Alianza Inmobiliaria, el costo subió en un 25 por ciento.

Vivienda en Floridablanca

Explicó que en el mercado que maneja se ve mucho el inversionista y al ver la inestabilidad política ha preferido adquirir un inmueble en Costa Rica, en el Sur de la Florida, en Estados Unidos, en Panamá y República Dominicana.



"Eso hace que la gente se frene, buscamos un mercado inversionista, tipo finca raíz, y se han frenado, hoy en día abrimos las redes sociales y nos invaden anuncios en Panamá, sur de la Florida, y otros. Uno se da cuenta cómo el inversionista ya no invierte acá, sino que compra en otros destinos con estabilidad política", concluyó.



Para Dávila los sectores más caros para adquirir vivienda y arriendos son Cabecera y Lagos del Cacique, en Bucaramanga y en Ruitoque Condominio y un buen sector de Cañaveral, en Floridablanca.



En cuanto a la vivienda de Interés Social, los lugares en los que ha ido creciendo este mercado son Piedecuesta y Girón, sin embargo, el señor Gerardo destacó que Bucaramanga sigue siendo un buen lugar como vividero.

¿Las causas? Para los expertos en este tema son varias, como la inflación que está por encima del 13 por ciento, el valor del dólar, los costos de los elementos para construir, el salario mínimo, la poca oferta en subsidios y la inestabilidad política.



"En el 2021 un constructor lanzó su proyecto de vivienda de Interés Social, lo vendió, en ese momento había posibilidad de tener subsidios, el cliente comenzó a ahorrar, radicó sus papeles, su subsidio fue aprobado y hoy ya con edificio terminado y se va a entregar, el constructor entra en la disyuntiva con el cliente que pagó su cuota inicial, pero no tiene el cierre financiero por dos razones; uno el subsidio, que no se lo han entregado y dos, las altas tasas de interés. Antes le daban el préstamo de 70 millones de pesos, pero hoy los ingresos no subieron al mismo ritmo de las tasas, la capacidad de endeudamiento no le alcanza para cubrir de eso", explicó el experto en el gremio, Gerardo Dávila.



El gerente de la inmobiliaria contó que aumentó el precio del metro cuadrado. Para el estrato 6 está en entre 7'200.000 a 7'600.000 y para el cinco es de 6'500.000 aproximadamente.

¿Qué dice Camacol de lo que está pasando en la ciudad?

Desde Camacol, seccional Santander, se muestra una preocupación considerable por la venta y adquisición de vivienda en los diferentes municipios.

Según cifras, en el primer trimestre del 2023 hubo una reducción del mercado de inmuebles del -39,1 por ciento adquiriendo tan solo 1.416 unidades, comparándolo con el año anterior en el que hubo 2.321 unidades vendidas en los mismos meses.



Silvia Rey, directora de Camacol, contó que los principales factores a que esto esté sucediendo se debe a la inflación, que está por encima del 13 por ciento. Sumado a esto, el aumento del costo de los materiales y la mano de obra que cayó por el salario mínimo.



Además, esto se debería a que no se registran tantos subsidios del programa del gobierno 'Mi Casa Ya', este último también ha hecho que se baje el mercado en la compra de vivienda de Interés Social, VIS.



En lo que va corrido del 2023 se han lanzado 644 unidades en el segmento VIS, y esto reporta un decrecimiento del - 56,1 por ciento. En cuanto al sector no VIS, fueron 146, pero en este caso hubo un aumento del 224 por ciento.



"Es notable el impacto en la desaceleración de ventas de vivienda en Bucaramanga desde el segundo trimestre de 2022. Se espera que aumenten su ritmo con los incentivos del programa 'Mi Casa Ya' brindándoles mayor seguridad a los constructores influyen directamente en una demanda representativa de materiales y servicios de construcción para toda la cadena productiva", dijo Camacol.



Contrario a lo que decía el gerente de la inmobiliaria Dávila, Camacol reporta que el metro cuadrado para estrato 6 está en 6'297.000 pesos y el estrato cinco, en 5'900.000, estos dos teniendo un aumento del 3,9 por ciento y 2,6, respectivamente.

Ciudad Bonita

¿Qué dicen las grandes constructoras?

Rafael Marín Valencia, cofundador de la constructora Marval, indicó que la caída de la venta en vivienda es en todo el país, pero en Santander también ha sido proporcional tanto la social como la de clase media y alta.

La social está a la espera de más claridad de cuántos subsidios va a haber en el futuro y sus reglas para adquirirla.



"La suma de la vivienda social se hace con crédito y subsidio y buen precio, y todo eso se está rearmando, este gobierno restructuró su proceso para que las familias pudieran adquirir el subsidio", dijo.



El dueño de Marval contó que el porcentaje en ventas cayó en un 50 por ciento en las casas VIS y en la no social disminuyó en un 40 por ciento.



A pesar de que haya buenos proyectos desde las constructoras se están dando plazos más largos a los clientes para que puedan pagar el inmueble, esperando que las tasas de interés de los bancos disminuyan un poco.



Aclaró que a pesar de la caída y de que disminuye la oferta se sigue produciendo y construyendo vivienda. Destacó que actualmente es un momento propicio para comprar por la oferta de precios bajos.



"Los materiales siguen costosos, los aceros siguen costosos, pero debe bajar. los precios se han mantenido, el PVC, la cerámica ha aumentado", contó Marín.



Por su parte, Johana Cárdenas de Cómo vamos, indicó que Girón es el que ofrece más vivienda de interés social, según cifras del 2021, pero, en Piedecuesta es donde más se compra.



El Dane, del 2018, que fue el último censo de vivienda, registró que hay un déficit para que en las viviendas se acomode una sola familia.



"Bucaramanga tiene mayor proporción de vivienda con un déficit cuantitativo, es decir hay un 5,6 por ciento de déficit, que son alrededor de los 10 mil hogares, esta ciudad tiene una mayor necesidad de ofrecer vivienda, eso quiere decir que hay una sola vivienda en donde viven varios hogares", dijo Cárdenas.



Las razones de este déficit por cohabitación tienen que ver con el material de las paredes que no tiene elementos adecuados.

Los precios de los arriendos está por las nubes

"Dada la necesidad que se tiene para adquirir vivienda y para disminuir el déficit cuantitativo, las condiciones actuales hacen más difícil que los ciudadanos puedan comprar casa y eso tiene que ver con la subida de la tasa de interés. Un crédito hace un año tenía un 11 por ciento y hoy es del 18 por ciento, entre más costoso sea el crédito va a salir más costoso al comprar una casa y eso desincentiva este sueño", agregó Cárdenas.



"Los intereses están super altos, los préstamos en los bancos son impresionantes, por ejemplo, si uno va a adquirir una vivienda termina pagando el triple de lo que valió, lo cual no es rentable para los millennials y jóvenes, eso es una brecha muy grande, es complejo adquirir vivienda en pleno siglo XXI", puntualizó María Fernanda Hernández, quien es actual compradora de un inmueble de interés social.

