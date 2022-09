El 3 y 8 de septiembre la virgen Rosa Mística que reposa en la capilla Ermitas del Divino Niño Jesús el Huerfanito del barrio Provenza, en Bucaramanga, lloró sangre. El padre Edgar Silva Cobos captó este momento en videos y fotos.



Desde ese instante, supuestamente, se han desatado varios milagros. Uno de ellos es el de un hombre que días antes a este llanto de sangre de la Virgen María los médicos lo habían desahuciado por un cáncer de páncreas muy avanzado.



Según cuenta el párroco, todo es un misterio. El cuatro de septiembre el hombre visitó la parroquia y en tan solo cuatro días el creyente le contó que se había curado de esta enfermedad.



Incluso, el sacerdote le reveló a EL TIEMPO que el paciente se hizo un primer examen en el que mostraría que su cuerpo está libre de este mal y no tiene células cancerígenas en un 90 %.



En #Bucaramanga una virgen está llorando sangre según el sacerdote Edgar Silva. El hecho que ha generado admiración entre los feligreses ocurre en la Capilla Ermitas del Divino Niño Jesús el Huerfanito, ubicada en el barrio Provenza. Un laboratorio realizará pruebas a la sangre. pic.twitter.com/WsdOVmtEU4 — Juan Jacobo Lozano (@jacobolozano) September 12, 2022

Ante esta confirmación médica, será sometido a un segundo examen para confirmar lo que para los creyentes se cataloga como un milagro.



El cura de esta capilla explicó que cuando se revelaron los resultados, los médicos no sabían fundamentar científicamente lo que estaba sucediendo.



"Para quienes atendieron médicamente a este paciente que son personas racionales indicaron que es todo un milagro este proceso de sanación, no tienen explicación científica para que esto surgiera de esa manera. Ya tiene el cáncer recogido en el 90 %. Él vino el 4 de septiembre, y el 7 y 8 dio el testimonio. Efectivamente, me contó que lo había sanado de cáncer. El primer estudio le salió positivo, es decir, que ya no tenía cáncer y están esperando el segundo examen para corroborar", explicó el párroco.

BUCARAMANGA

