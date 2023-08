En redes sociales ronda un video en el que se ve el increíble robo que sucedió en Cúcuta a las 5:46 p. m. el pasado miércoles 30 de agosto.



(Además: Cúcuta: exmilitar habría violado a una abuela de 78 años y trató de matar a su nieta)

En el video, que dura poco más de 30 segundos, se puede ver a la mujer vistiendo un casco mientras espera frente a la puerta de una edificación. La moto de la domiciliaria permanece ubicada sobre la vía del barrio el Callejón, donde ocurrieron los hechos.



Mientras la mujer espera a unos metros de la moto de repente llega un joven que da una vista rápida a la domiciliaria, que está de espaldas al vehículo, se monta en el motorizado y parte tranquilamente con la moto robada.



(Podría interesarle: Madres venezolanas buscan a sus hijos desaparecidos en la frontera con Colombia)



La mujer no se da cuenta que la han robado la moto hasta que da la vuelta y ve que su vehículo de trabajo no está. En aparente estado de shock la domiciliaria da unos pasos en la acera buscando el motorizado.



El video desató diversas reacciones en redes sociales y si bien hubo muchos usuarios que mostraron apoyo a la domiciliaria, otros la tildaron de "dormida" y cuestionaron el hecho de haber dejado la moto prendida y sin vigilarla, así como el no haber escuchado el motor del vehículo de dos ruedas cuando el ladrón se iba tranquilamente.

Operativos contra la inseguridad en Cúcuta

Recientemente la Policía Metropolitana de Cúcuta realizó recientemente un operativo llamado 'Seguridad 360' en la que adelantaron "diferentes acciones de intervención en contra de la delincuencia, a través de toma de localidades llegamos hasta sector de Cenabastos con las diferentes especialidades realizando actividades de registro, control, solicitud de antecedentes a personas y vehículos", afirma la institución.



Como resultado de la intervención se verificaron los antecedentes judiciales a 581 personas, 262 vehículos y 81 motocicletas y se impuso multa a un hombre que portaba estupefacientes.

Más noticias en eltiempo.com