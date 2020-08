Video: Promesa del ciclismo fue arrollado por una camioneta

Carlos Vargas Medina es un ciclista santandereano que corre la vuelta Colombia y ha representado al país en competencias en Europa.



Como todas las mañanas, el pasado lunes salió a entrenar por las vías de los municipios entre Aratoca y Curití, donde está radicado actualmente.



Según relata Carlos, una camioneta invadió su carril y por protegerse levantó un brazo y le tumbó el espejo. Este fue el inició de un suceso que lo dejaría en el piso y con su bicicleta averiada.



"Venia la camioneta blanca e invadió mi carril entonces yo no tenía como protegerme y mi reacción fue orillarme y levantar un brazo y golpeé el espejo y quedó colgando", indica Carlos.

Durante tres kilometros, la camioneta lo persiguió exigiéndole que le pagara el espejo.



"Más adelante intenté parar, pero el dio la vuelta y empezó a amenazarme y a tirarme la camioneta por encima y en la parte donde se llama La Unión, él me arrinconó hasta hacerme caer", relata Carlos.



Este último hecho que relata el deportista quedó grabado en un video donde se aprecia como la camioneta arrincona a Carlos con la intención de hacerlo caer.



En la camioneta iban varias personas, Carlos estaba montando con un grupo de deportistas, pero se quedaron atrás. "Me echó la camioneta por encima y cuando se dio cuenta que había Policía, intentó irse como si nada".



El acompañante del conductor de la camioneta se bajó y comenzó a insultar a Carlos, "me levanté rápido porque me dio miedo que me comenzaran a golpear ahí en el piso y me fui al puesto de control de la Policía".



Según el mayor Luis Carlos Torres Bareño, comandante Distrito de Policía San Gil, el conductor de la camioneta y el ciclista llegaron al puesto de control sanitario manifestando "haber tenido una agresión mutua por intolerancia, donde inicialmente el ciclista le daña el espejo al vehículo y el conductor tratando de detenerlo lo arrolla".



(Lea también: Hombre murió por disparo de un Policía en operativo de tránsito)



Carlos sufrió algunas lesiones leves y la bicicleta sufrió daños en la cadena, las llantas y los cambios.



La Policía puso a disposición el sistema de conciliación que tienen para que Carlos y el conductor de la camioneta lleguen a algún acuerdo.





