El hecho de intolerancia se registró en el barrio Cabecera de Bucaramanga. En un video quedó registrado el momento exacto en que un motociclista se despacha contra Álvaro Núñez, un agente de tránsito que le pidió que no circulara por la ciclorruta.



La pieza audiovisual muestra cómo el agresor, sin parar y enfurecido, golpea al funcionario hasta dejarlo en el piso y sin poder defenderse. ​

En el momento de la agresión, la gente que presenciaba la brutal golpiza solo gritaba que respetara. "Oiga, respete. Señor, pare; ya no más, suéltelo".



La agresión culminó cuando al menos cuatro personas intervinieron y calmaron al sujeto, quien posteriormente huyó del lugar.



Álvaro Núñez, el alférez agredido, le contó a EL TIEMPO que el conductor estaba transitando por la ciclorruta, lo cual está prohibido. Además, que no tenía papeles en regla. Por tal motivo, se remitió a realizarle un comparendo, lo que desató la furia del agresor.



Este video, que se ha hecho viral, fue rechazado por la comunidad. Incluso, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, tildó de "desadaptado" al implicado.

Este desadaptado será capturado y puesto a disposición de las autoridades. No permitiremos agresiones.



No tener papeles e incumplir las normas también es ser corrupto.



La lucha contra la corrupción la damos todos, denunciando, cumpliendo deberes y protegiendo la vida. pic.twitter.com/FtLVf4lvKI — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) September 22, 2022

