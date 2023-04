Un hecho bastante criticado se dio en las últimas horas en un colegio de Santander, donde dos concejales que debatían sobre los recursos destinados a la institución estuvieron cerca de irse a los golpes frente a la atónita mirada de varios niños y padres de familia.



El hecho se presentó en el Colegio Dámaso Zapata de Bucaramanga y quedó registrado en un video compartido a través de las redes sociales por el Diario Vanguardia. En las imágenes, se pudo evidenciar la acalorada disputa que hubo entre los dos cabildantes que se gritaron palabras como: “mentiroso” y “politiquero”.

¿Por qué se dio la pelea entre los concejales?

Según los relatos de los testigos en el Diario Vanguardia, Antonio Sanabria de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, y Wilson Ramírez de Cambio Radical, junto con otros concejales, debatían por el presupuesto que se destinará para las obras en la infraestructura del Colegio Damasco Zapata.



Pero el debate se salió de control tras una gran diferencia por el monto de los recursos que se buscaban destinar, cerca de 80 mil millones de pesos propuesto por Sharay Rojas, la jefa de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga.

Así va a quedar el Colegio Técnico Superior Dámaso Zapata: pic.twitter.com/7E0XxFFWKG — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) March 8, 2021

Ante el pedido del concejal Antonio Sanabria para que los cabildantes presentes dieran un voto a favor para llevar a cabo el proyecto en el Concejo de Bucaramanga, Wilson Ramírez no habría estado de acuerdo, desatando la pelea.



"Se presentó el tema para el crédito. Cómo no voy a querer que sea terminado. Se presentó un inconveniente con el concejal que hace el control político", indicó el concejal del partido Cambio Radical.



En el video, se puede ver como ambos políticos se gritan el uno al otro, y están muy cerca de ir a los golpes; una actitud que fue bastante reprochada por los internautas y padres de familia presentes que les recordaron que habían niños presentes y no era el mejor ejemplo.

Mientras estaban en una mesa de participación en un colegio de Bucaramanga, los concejales Antonio Sanabria y Wilson Ramírez se enfrentaron verbalmente por algunas diferencias y casi se van a los golpes. Todo quedó registrado en video. pic.twitter.com/YlkdAbq6Ue — Vanguardia (@vanguardiacom) April 26, 2023

Tras la intervención de Ramírez, Antonio Sanabria indicó: "Echó un discurso politiquero diciendo que el colegio era de sus entrañas y dijo que su voto iba a ser positivo. Al concejal yo le dije, 'manito, tanto que ama el colegio, por aquí nunca lo vi haciendo control político".



Fue Sharay Rojas, la jefa de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, quien intentó calmar los ánimos de los concejales después de intentar comprometer a los cabildantes presentes a respaldar el 'proyecto de acuerdo' que aún no se ha radicado.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

