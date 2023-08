En un video de casi minuto y medio se registra cómo un señor de la tercera edad habla con dos agentes de tránsito luego de inmovilizar varias motos en Bucaramanga.



En la pieza audiovisual se muestra cómo supuestamente los uniformados serían sobornados por quien, al parecer, era el infractor.

En un momento se ve cómo en medio de conversaciones un agente de tránsito cruza las manos con el señor de la tercera edad. Esto ha sido denunciado en redes sociales insinuando que el funcionario alcanzó a recibir dádivas para no inmovilizar el vehículo.



Incluso, el director de Tránsito de Bucaramanga, Carlos Bueno, pidió a la comunidad que denuncie de este hecho para dar con la verdad de este video.



"He recibido este video y quedé como ustedes.A la gente hay que creerle tanto en lo bueno como en lo malo. Por eso, solicito a quienes puedan aportar información para esclarecer justamente este caso, me escriban o me llamen", mencionó en redes.

#MeEnvian



He recibido este video y quedé como ustedes.



A la gente hay que creerle tanto en lo bueno como en lo malo.



Por eso, solicito a quienes puedan aportar información para esclarecer justamente este caso, me escriban o me llamen. pic.twitter.com/goNV3D0Ajr — Carlos Bueno (@cebuenocad) August 12, 2023

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO- Bucaramanga.