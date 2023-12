Publican video del fatal accidente en vía a Bogotá: motociclista murió y camión no paró

Este fin de semana, en el inicio de vacaciones para algunos colombianos, se reportaron varios accidentes de tránsito en las regiones del país. Y en ciertos siniestros, lamentablemente, como ocurrió en la vía Bogotá a Tocancipá, a la altura de Chía, se presentaron fatalidades.



Así fue el caso del accidente que se registró el sábado en la vía que lleva de Bucaramanga a Bogotá y terminó cobrando la vida de Sofía Jiménez, una joven de 18 años que se movilizaba con su pareja en motocicleta. Y en las últimas horas, cuando el hecho sigue causando impacto entre sus seres queridos, se conoció el video del grave accidente en el que su moto chocó con un camión.

Video del fatal accidente en vía a Bogotá

La joven, de 18 años, falleció producto del accidente. Foto: Capturas de pantalla

Según se ve en las imágenes de una cámara de la zona, al parecer quien manejaba la motocicleta perdió el control de su vehículo en una curva en el tramo que va de Socorro a San Gil.



En el video se ve que la motocicleta choca contra un camión que, aunque trata de alejarse, no logra evitar el impacto.



Lastimosamente, la joven Sofía Jiménez, quien iba de pasajera, falleció en el lugar. Su pareja, Jesús Oswaldo Martínez, fue trasladado al Hospital Regional Manuela Beltrán.



El conductor del camión, según se percibe, no detuvo su marcha ni descendió del vehículo para tratar de asistir a los afectados.



La joven, conforme adelantaron medios locales, deja dos hijos menores de edad.



"Lastimosamente se tiene un siniestro vial con una persona fallecida. Lastimosamente, en un acto de velocidad, por exceder límites, una persona choca de frente contra un camión y le causa la pérdida de la vida a la acompañante", dijo Juan Pachón, jefe de la seccional de Tránsito en Santander, en charla con Estefanía Pedraza, de Caracol Radio.



"Cuando se verificó la escena no se encontró ningún furgón, pero se logró establecer que la la moto chocó con él y pues el furgón realmente no tuvo algún tipo de culpa en el sentido del accidente, pero de pronto sí hace una omisión del socorro a no ayudar a esas personas que chocaron contra él", indicó Pachón.

