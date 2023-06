Desde hace 14 años Ecopetrol, el Instituto Nacional de Vías y la Gobernación de Santander ilusionaron a los santandereanos con la construcción de la vía Yuma, que conectaría a Barrancabermeja y Yondó con la troncal del Magdalena Medio, Ruta del Sol y Ruta del Cacao.



Esta importantísima arteria que busca agilizar el tráfico particular y pesado de la zona urbana e industrial y portuaria de Barrancabermeja se proyectó en 30 kilómetros, de los cuales 24 ya se hicieron y se han entregado 21,6.



El problema radica es que los kilómetros que faltan, que se encuentran frenados, son claves para que la vía tenga una verdadera utilidad pues todavía no está conectada la zona urbana del puerto petrolero ni la zona de carga de la refinería ni el puerto más importante sobre el río Magdalena.



Del primer tramo, de 4,3 kilómetros, que inician en el sector La Virgen hasta el barrio Boston, de Barrancabermeja, se construyó en calzada sencilla y faltan por entregar 1,3 kilómetros. Y el tramo dos, que inicia en el barrio Boston y va hasta la intersección que conecta con Puerto Wilches, también de 4,3 km, aún no se han terminado.



La vía Yuma se proyectó en 30 kilómetros, de los cuales 24 ya se hicieron y se han entregado 21,6. Foto: Ecopetrol

En este último sector las autoridades correspondientes tienen que realizar nuevos estudios y diseños, ya que, por la demora una zona fue invadida por la comunidad y reubicar a las personas sale mucho más costoso.



Los gremios del Magdalena Medio se quejan de estos atrasos, pues la vía elevaría la competitividad de la región y es clave para el futuro de la transición económica petrolera, pues potencializará el sector logístico.



Si no hay vías de acceso será muy difícil que el puerto petrolero se convierta en el nodo logístico multimodal no solo del departamento, sino de Colombia.



"Es importante que se termine la vía por tres razones. La primera: la conectividad hacia el país y la competitividad; la segunda es mejorar la calidad de vida en la región, nos estamos consolidando como un destino para que se instalen en nuestro territorio. El sector logístico deberá fortalecerse; la tercera razón es la entrada de transporte de carga por un barrio en Barrancabermeja, hay muchos accidentes y salen muchos camiones", dijo Susana Mesa Murillo, la directora de Probarrancabermeja.



Diana Puerto, gerente de NPI Logística, dijo que lo que buscan como empresa transportadora es una solución para los temas de movilidad en la ciudad, ya que se está transitando por el interior de Barrancabermeja y en ocasiones hay bloqueos que no les permiten el paso.

Del primer tramo, de 4,3 kilómetros, que inician en el sector La Virgen hasta el barrio Boston, de Barrancabermeja, se construyó en calzada sencilla y faltan por entregar 1,3 kilómetros. Foto: Ecopetrol

NPI Logística saca entre 10 a 20 vehículos diarios nacionalmente y para operación de exportación se saca la misma cantidad aproximadamente.



"La comunidad se queja por los índices de accidentalidad en el que están involucrados los vehículos de carga", dijo la gerente, quien asegura que esta vía se está esperando desde dos gobiernos anteriores.



Puerto explicó además que del tramo uno no se han girado dineros por parte de la Alcaldía y Gobernación de Santander.



Entre tanto, Edward Gabriel Guerrero Flórez, director comercial de Solservis Transportes, agregó que en la última reunión que se tuvo con las autoridades anunciaron que la vía podría tardar entre seis a ocho años más.

"Hay inconvenientes, la misma Alcaldía nos informó la demora. Hay un rubro que hace falta para terminar 1, 6 kilómetros, son paños de agua tibia, no sé en qué momento se desvió el dinero, pero la problemática en Barrancabermeja es la terminación de esa vía. Las tractomulas tienen que atravesar la ciudad y hay cantidad de accidentes. Nosotros tenemos problemas", explicó el funcionario de Solservis.



Contó que en las mesas de trabajo se ha dicho que la Gobernación de Santander no ha girado recursos. "La Gobernación dice que son otras autoridades las que hace falta que giren recursos, se tiran la pelota todos".

¿Qué dice Ecopetrol?

Ecopetrol, el principal aportante de recursos, explicó que la propuesta de hacer esta obra surgió en el año 2008 y el convenio de intención por parte de los interesados se firmó en el año 2009.



La licencia ambiental y demás aprobaciones como el presupuesto se dieron durante seis años para por fin comenzar la construcción del puente Palotal en el 2014.



Según Ecopetrol, la megaobra está en el 82 por ciento y su inversión en total ha sido de $453.157 millones de pesos Foto: Ecopetrol

Según la estatal petrolera, la megaobra está en el 82 por ciento y su inversión en total ha sido de $453.157 millones de pesos, con una participación de Ecopetrol del 64 por ciento de estos recursos.

"Actualmente, se está en proceso de entrega de 3 kms. terminados por parte del Convenio a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Los 1,3 km restantes del sector 1 hacen parte del tramo ubicado en la zona urbana de Barrancabermeja, desde el barrio El Boston hasta el sector conocido como La Virgen, con calzada bidireccional y se está en proceso de recibir los recursos antes de finalizar la actual vigencia", informó Ecopetrol.



La estatal explicó que la estrategia de ejecución de la gran vía Yuma está supeditada a que se giren los recursos económicos por los encargados del convenio. A la fecha en operación y finalizados están los sectores 0 y 3, en ejecución el 1 y el dos está sin intervenir pues en este tramo se necesita dinero para finalizarlo.



"La planeación del sector 1 fue estructurada teniendo en cuenta los recursos asegurados en su momento en el Convenio, los cuales comprendían la construcción de 3 killómetros financiados en su totalidad y dejando dentro del contrato un uso de opción para la ejecución de los 1.3 km restantes. Para hacer uso de esta figura contractual se requerían la disponibilidad de unos recursos que no fueron aportados en su momento por algunos de los aliados, lo que conllevo que el cambio de vigencia sumado al alza de algunas materias primas aumentara su costo", dijo Ecopetrol a EL TIEMPO.



Con esta vía también se reducirían los accidentes, ya que el transporte de carga ingresa por el barrio Boston de Barrancabermeja por donde transitan cerca de 500 vehículos diarios. Foto: Ecopetrol

Probarrancabermeja tenía dudas sobre si en el sector uno se iba a entregar solo con una calzada, y según la estatal petrolera, los resultados de un estudio de tráfico y diseños hechos por un consultor se concluyó que no hay necesidad de doble calzada para el transporte que circula por la zona.

Serviría para evitar accidentes

Con esta vía también se reducirían los accidentes, ya que el transporte de carga ingresa por el barrio Boston de Barrancabermeja por donde transitan cerca de 500 vehículos diarios.



Según la Secretaría de Tránsito del puerto petrolero en el 2023 han muerto tres personas en este tramo vial debido al tránsito de vehículos de carga pesada. Ante esto y para mejorar la movilidad se generó una restricción de camiones durante el mediodía.



"Fueron tres muertos en Boston, en la vía conocida como diagonal 71, semáforo de infraestructura", confirmó el agente de tránsito, Fernando Lizarazo.

