Los 116 kilómetros del proyecto de la vía 4G entre Bucaramanga y Barrancabermeja -que está a cargo de la Concesión Ruta del Cacao contratada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)- sigue despertando inconformidades de la comunidad.



Aunque según la ANI esta obra sería entregada en su totalidad en mayo de este 2022, la comunidad aún no tiene claro si tendrán retornos, puentes peatonales y cobros extras de peajes.



Tanto así que han efectuado protestas argumentando que faltan retornos y que estos nuevos peajes que instalarán van a incrementar hasta tres veces el costo del trayecto entre las dos ciudades.

“El impacto socioeconómico va a ser altísimo para nosotros los Lebrijenses. Se había hablado de un retorno cada 2,5 kilómetros y ahora estamos viendo que van a quedar a 5 o 6 kilómetros y esto afecta directamente a todos los usuarios porque el gasto de gasolina será el doble”, indicó Javier Ayala, habitante de la zona de influencia del proyecto.



La totalidad de este proyecto contempla la vía entre Bucaramanga- Barrancabermeja y Yondó, para un total de 151,6 kilómetros, de los cuales, 57,42 son construcción de segunda calzada, 46,74 km. de mejoramiento y rehabilitación de calzada sencilla; y 76,6 km. para operación y mantenimiento.



Desde la ANI indicaron que serán construidos “ tres puentes peatonales y un viaducto. Así como la construcción de ocho retornos operacionales y tres puentes peatonales”, sin especificar dónde estarán ubicados, pese a que desde este diario se les solicitó, no fue posible obtener la información.

Se aumentará el valor

Desde que se socializó este proyecto, los habitantes de la región han manifestado el inconformismo por la instalación de nuevos puestos de peajes que encarecen el trayecto.



“Vemos como desde Lebrija los peajes hasta Barranca serán 4, es decir, van a pagar seis peajes porque el primero no se paga de para allá (hacia Barrancabermeja) pero el segundo, tercer y cuarto, sí lo pagan de para allá. Eso quiere decir que tendrán que pagar 60.000 pesos de peajes”, agregó Ayala.



Ante esta inconformidad, la ANI indicó que solo serán tres casetas de peajes pero no especificaron los pagos.



“Es una inversión de 2,38 billones de pesos y tiene un avance a la fecha del 89,13 por ciento. Las personas que se movilizan entre Barrancabermeja y Bucaramanga encontrarán solo un peaje de la concesión. Solo una vez ejecutada la totalidad de la obra y socializadas las nuevas estaciones, las personas encontrarán 3 estaciones de peajes”, indicó Carlos García, vicepresidente de la ANI.



Las protestas continuas de la comunidad generaron que el pasado 30 de marzo, la ANI detuviera la construcción de la caseta de peaje ubicada en Lebrija.



“Se suspenderá durante el mes de abril con la finalidad de adelantar las mesas de concertación con las comunidades. Para esto hacemos un llamado a la comunidad para que se levanten todos los bloqueos”, dijo el vicepresidente de la ANI.



Según el último corte del proyecto realizado el 30 de marzo, la obra estará finalizada en su totalidad para el mes de mayo de este año.



Sin embargo, la comunidad alega que aún no les han vuelto a socializar el proyecto como finalmente va a quedar construido.



"No vemos el intereses de socializar cómo va a quedar lo más difícil del proyecto que es la entrada al casco urbano de Lebrija, no sabemos cuántos puentes van a quedar ni retornos ni dónde", dice Ayala.

Un semáforo en la 4G

Hace exactamente un año, fue instalado un semáforo en este corredor vial que despertó la polémica por tratarse de una vía 4G, hecho que expertos en movilidad e ingeniería calificaron como un ‘absurdo’.



El semáforo está ubicado en el sector de La Lizama, de Barrancabermeja y fue la solución que encontraron para que los menores que van a la escuela del sector puedan pasar la transitada vía 4G donde los conductores superan los 80 kilómetros por hora.



“A parte de que los vehículos necesitan una distancia importante para generar el frenado, hay un altísimo riesgo, pero altísimo riesgo de que el vehículo a esa velocidad (80 kilómetros por hora) no alcance a frenar y si los niños vienen cruzando; sería fatal. No solo pone en riesgo al peatón, sino al conductor”, indicó el ingeniero Mario Santiago Hernández, coordinador de la línea de vías y del posgrado en vías y transporte de la Universidad de Medellín.



Hechos como estos son los que llenan de inconformismo a la comunidad quienes esperan que antes de finalizar la obra les den las soluciones a sus quejas.





BUCARAMANGA