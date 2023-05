En el 2017, un tractocamión se quedó sin frenos bajando hacia el municipio de San Gil y atropelló a 22 personas, dejando cinco muertos.



Para evitar el paso de esta vía nacional por una calle turística del municipio santandereano, se planeó hacer una variante; sin embargo, su construcción ha sido un calvario.



​

Este proyecto consta de una vía bidireccional de 9,66 kilómetros, que cubre todo el municipio de San Gil, la vía nacional hacia Bogotá, un puente de 320 metros y un viaducto de 435 metros.

Reduciría accidentes entre Bogotá - Bucaramanga Foto: Cámara de comercio de Bucaramanga.

La obra inicia desde el sector conocido como Castillo Real, a la salida del municipio; luego, cruza por el puente Fonce, pasa por un sector de la vía Cabrera, viaducto Las Lajas, toca el tramo kilómetro 6 más 120, que es por la vía Barichara y el final del proyecto es en el PR 2 - 000.



El contrato fue celebrado entre la empresa Concay S.A. El Invías y la inversión fue de 173 mil millones de pesos, más la interventoría, que fue de $9.900 millones.



La obra se inició en diciembre del 2018, pero en pandemia, pese a que se podían adelantar estos trabajos, tuvo un avance mínimo.



El retraso fue tan fuerte que en junio del año pasado el Instituto Nacional de Vías sancionó al contratista con una de las multas más altas del país: 3.000 mil millones de pesos, ya que luego de cuatro años solo el avance, en ese momento, era del 9 por ciento.



El director de la época, Juan Esteban Gil, le dio un ultimátum a Concay, incluso sentenció al contratista y le manifestó que podría caducar el contrato si no había resultados contundentes.



"No podemos seguir esperando un contratista incumplido, por eso son 3 mil millones de pesos, es uno de los procesos sancionatorios más grandes que hemos impuesto en el país, garantizando a que cumpla, se desatrase y definitivamente llevándolo a la caducidad para llevarlo a otro proceso licitatorio", dijo Gil en junio del 2022.



Pero pese a la multa, la obra no avanzó mucho. Se debió entregar en un 100 por ciento el pasado 27 de enero y al momento solo tiene un avance del 36 por ciento. Por tal razón, el contratista solicitó una prórroga para entregarla en diciembre del 2023, la cual fue aceptada.

De el proyecto se debe construir un viaducto llamado Las Lajas. Foto: Cámara de comercio de Bucaramanga.

Orlando Pedroza, veedor ejecutivo de la línea de infraestructura de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, explicó que el contratista se justificó en que había falta de acuerdos entre el Invías y la interventoría y por eso hubo un tiempo muerto de más de 40 meses.



Aparentemente hubo más de 100 ítems no previstos como perforaciones, muros, pantallas, procesos constructivos que no se tenían en el contrato inicial, estas inconformidades en precios y falta de acuerdos afectó el avance de la megaobra.



"El contrato empezó en fase uno en el 2018 y se tuvo que ir actualizando en diseño, precios, hubo una fuerte discusión entre el contratista, Invías e interventoría para ponerse de acuerdo con esos precios", relató Pedroza.



Según lo estipulado por la Cámara de Comercio, así se haya prorrogado la entrega, el tiempo no va a alcanzar para que la obra culmine en su totalidad o por los menos, en los cuatro kilómetros en los que trabaja el contratista.



Esto en parte se debe a que hay problemas con la adquisición de predios por los que pasará la vía.



La vía pasa por 219 predios y al momento, se han intervenido, 155, que equivale al 70 por ciento, sin embargo, el dinero solo alcanzó para comprar 52 predios, y eso significa el 23 por ciento.

El contratista solicitó un plazo hasta diciembre del 2023 para entregar la obra. Veedores aseguran que el tiempo no alcanza. Foto: Cámara de comercio de Bucaramanga.

"Esto afecta completamente el desarrollo de la obra desde el viaducto Lajas en adelante, este es otro tema del Invías para darle adicionales a la obra, para adquisición predial, hay gente que no está de acuerdo con valores, hay predios valorados en no rurales, y el contrato inicial estaba como predios rurales, todo eso ha venido afectando", explicó.



Juan Alfonso Latorre, actual director del Invías, contó en EL TIEMPO, que se han tenido varios encuentros con el contratista y se detectó que hubo muchos cambios en el diseño, pero, que en diciembre la empresa Concay debe cumplir con poner en funcionamiento la variante San Gil.



“Hemos tenido varias reuniones con el contratista por la inconformidad de cómo se invierten los recursos y había mucho desorden, le modificaron el diseño, ya hay un destino de recursos y les toca entregar una etapa funcional, que es hasta Cabrera. Estamos buscando la plata adicional para que se pueda hacer en su totalidad, estamos haciendo seguimiento al contratista, de manera que no se vaya aflojar en los recursos de 100 mil millones de pesos”, dijo Latorre.



La Variante San Gil es una obra que ha clamado la comunidad por los accidentes que allí ocurren por el alto tráfico que tiene, ya que es una de las vías principales que conecta la capital con la Costa Atlántica.



Según el reporte de la Fiscalía, en los tres meses de este 2023 se han reportado seis muertos en el tramo entre Socorro y San Gil y en los últimos dos años son 10 motociclistas muertos en siniestros viales.



Este medio intentó contactarse con Concay para conocer su versión sobre los serios retrasos, pero al momento, no ha contestado nuestras llamadas.

Invías pide agilidad en esta obra Foto: Cámara de comercio de Bucaramanga.

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Periodista de - EL TIEMPO- NACIÓN