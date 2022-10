El Juniordm, un creador digital de contenidos de Bucaramanga, en semanas pasadas le propuso matrimonio a su novia Ana María, que también se dedica a lo mismo.



Tras la propuesta, los "influencers" decidieron emprender un viaje al estilo "mochilero" desde Bucaramanga hacia Barranquilla. Su intención era que Andrea Valdiri y Felipe Saruma fueran los padrinos de su boda.

La travesía inició el lunes 10 de octubre, en el que la pareja solo se llevó dos mochilas y los trajes de papel de Pedro Picapiedra con los que se propuso el matrimonio en una universidad de Bucaramanga.



Además, de un cartel que decía: "Valdiri, Saruma, queremos que sean padrinos de matrimonio".



Se mostró a través de videos que con las pertenencias comenzaron a caminar las carreteras que conectan a Santander con el Atlántico.



En medio del calor, los creadores digitales mostraban cómo se movilizaban en carros y camiones que los "arrastraban" un poco más al lugar de origen, que era la casa de Valdiri y Saruma.



Llenos de calor y sudados en sus videos reflejaban que dormían debajo de camiones y en hamacas improvisados para pasar en las noches.



Mientras transcurría toda esta travesía, los influencers santandereanos les solicitaban por redes sociales a Valdiri y Saruma alguna respuesta, pero hasta ese momento, no respondían.

Con dos mochilas viajaron a pie desde Bucaramanga a Barranquilla Foto: Tomada del instagram de Eljuniordm

Andrea Valdiri les respondió por redes

Andrea Valdiri a través de una publicación en Instagram pareciera que les hubiera contestado que no se arriesgaran a ir a la cabaña donde vive con sus hijas, ya que ese lugar era una zona de descanso, insinuándoles que no los iba a recibir.



"Yo trato de colaborarles, en mi cabaña es lugar de descanso, no se pongan en riesgo, no hagan cosas por mí, les llega pasar algo, uno no sabe. Son locuras que hace la gente, no se tomen el trabajo de ir porque van a perder la ida, es mi hogar de descanso, quiero que lo respeten, no hagan locuras", dijo Valdiri en redes.



Luego de casi cinco días de recorrido, El JuniodDM y Ana María llegaron a Barranquilla. Allí, denunciaron que fueron atracados.



Finalmente, al ver que Saruma y Valdiri nunca les respondieron decidieron devolverse.