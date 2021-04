Santander lleva ocho días sin vacunas para segunda dosis

Este viernes 30 de abril se completa una semana desde la última vez que llegaron vacunas de segunda dosis de la farmacéutica Sinovac para adultos mayores.

Los pacientes que llegaron a vacunarse el pasado fin se semana tuvieron que devolverse porque no había dosis para completar su vacunación.



"Fuimos a Fosunab (clínica en Floridablanca) porque mi papá recibía la segunda dosis de Sinovac y nos dijeron que no había para la segunda dosis y nos dijeron que la Secretaría de Salud no había enviado las vacunas", informó una de las personas que llegó a acompañar a su padre de 75 años a recibir la segunda dosis el pasado domingo.



Esta situación se repitió durante toda la semana porque las vacunas no llegaron al departamento.



Según informaron en la mañana de este viernes desde la Secretaría de Salud, desde la semana pasado no se han recibido dosis de Sinovac.



"Hoy nos van a llegar 25.000 vacunas y este fin de semana se efectuará la distribución en los diferentes municipios para que puedan aplicarse a segundas dosis", informaron desde el departamento de prensa de la Secretaría de Salud de Santander.



Ocho días de retraso completa la vacunación de segunda dosis para los adultos mayores de 65 años.





BUCARAMANGA