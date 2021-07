Comerciantes y empresarios lanzan descuentos exclusivos para vacunados

Fenalco Santander ha lanzado una iniciativa para que comerciantes se unan a entregar estímulos como descuentos especiales a personas que presenten su carnet de vacunación contra el covid-19 en Bucaramanga y su área metropolitana.



"El objetivo es que podamos dar, en nuestros puntos de venta por presentar el carnet de vacunación, descuentos y promociones en artículos seleccionados al igual que algunos beneficios para quienes lo presenten", indicó Alejandro Almeyda, director de Fenalco Santander.



El propósito, además, "es poder reactivar la economía y hacer el ejercicio de inmunidad rebaño, no olvides, vacunar te paga", dijo Almeyda.



​Por el momento, la campaña apenas arranca y esperan que los comerciantes se vinculen a esta iniciativa.



Una iniciativa similar está ocurriendo en Barrancabermeja, donde desde ProBarrancabermeja están liderando una campaña de vacunación para que los habitantes del puerto petrolero acudan a la inmunización y puedan obtener beneficios.



“La campaña de surge como estrategia de apoyo al pacto por la vida, liderado por la Alcaldía Distrital, sumado a la necesidad de motivar a la población de la comunidad barranqueña, a que se vacunen, ya que existen muchos mitos, mucho temor alrededor de esto, y sabemos que una de las acciones, si bien no es la única o la solución definitiva para avanzar en la reactivación económica, para que las empresas puedan continuar, para que no se pierdan empleos, para que puedan seguir trabajando, es la vacunación” afirmó la directora Ejecutiva de ProBarrancabermeja, Susana Meza.



Desde este comité invitan a los empresarios de Barrancabermeja para que se unan con descuentos a esta campaña.



BUCARAMANGA