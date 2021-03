Solo se han aplicado el 37 % de las vacunas que llegaron a Santander

De las 11.741 que han llegado a Santander, solo se han aplicado 4.346, es decir: el 37 por ciento.



(Le puede interesar: Con velatón piden investigar muerte de universitaria en Bucaramanga)

La cifra fue dada a conocer en el último reporte del ministerio de Salud a corte del martes 2 de marzo.



En un primer lote que llegó el pasado 17 de febrero, arribaron 2.388 vacunas de la marca Pfizer que fueron aplicadas en cuatro clínicas del área metropolitana de Bucaramanga.



El segundo lote de vacunas que llegó al departamento el pasado jueves 25 de febrero, fue de 2.466 vacunas de Pfizer y 6.887 de Sinovac.



(Lea también: Video: acorralaron a un hombre y le robaron hasta las medias)



Sin embargo, solo hasta el domingo 28 de febrero inició la aplicación de este segundo lote y a la fecha solo se han aplicado 1.958 vacunas de ese segundo lote.

Incluso, el pasado fin de semana, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas arremetió contra la Gobernación de Santander porque no se había efectuado la distribución de las vacunas pese a que estaban en la ciudad desde el jueves anterior.



"En Bucaramanga estamos listos para continuar el proceso de vacunación. Desde el jueves llegaron más vacunas Pfizer y Sinovac a nuestro departamento y a la fecha la Gobernación de Santander no ha informado qué día las entregarán. Cada segundo cuenta para salvar vidas", dijo Cárdenas en su cuenta de Twitter el pasado domingo.



(Además: Enfermera que habrá tenido reacción tras vacunación está estable)



Desde la secretaría de Salud departamental, indicaron que "las inconsistencias en las bases de datos no ha permitido que el reporte se ajuste a la realidad, y sumado a duramos casi 4 días sin recibir vacunas", dijo un vocero de prensa de la entidad.



BUCARAMANGA

Más noticias de Colombia

Bogotano que murió ahogado en el Tayrona estaba de luna de miel

El hijo de reciclador que se convirtió en famoso youtuber de ciencia