Alcalde de Bucaramanga arremetió contra vacunación en la ciudad

Bucaramanga es una de las últimas ciudades que iniciarán la vacunación de las capitales que este jueves iniciaron el proceso de aplicación de las dosis contra el covid-19.

Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali, ya iniciaron la aplicación de las vacunas, mientras que en Bucaramanga se esperó a cumplir un protocolo y por ende se dio inicio sobre las 3 de la tarde al acto protocolario.



Sin embargo, el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas, indicó que todo estaba listo para iniciar a las 6 de la mañana.



"En este momento la prioridad es arrancar el proceso de vacunación con eficacia, rapidez y responsabilidad. Ya fue larga la espera. Bucaramanga estaba lista para empezar hoy a las 6:00 a.m., pero debido al protocolo hay que esperar hasta las 3:30 p.m", indicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

El alcalde aseguró que no esperará a que se cumple el protocolo que dieron a conocer desde la Gobernación e iniciará la aplicación de la vacuna a las 3:30 de la tarde.



"No hay espera. Nos informan que tras llevar 26 horas en la ciudad, a las 3:00 de la tarde estarán en el Hospital Local del Norte y a esa hora empezaremos el proceso. La prioridad es salvar vidas", dijo.



Finalmente, el alcalde califico de 'vacunación gota a gota' el proceso de llegada de las dosis a las clínicas.



"Aunque tenemos capacidad para aplicar las 218 vacunas que llegan al Hospital Local del Norte en menos de un día, no será posible, ya que se realizarán dos entregas: una hoy y otra el sábado. Vacunación 'gota a gota'", dijo el mandatario.

