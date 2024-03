Hallan muerta a universitaria en hotel de Bucaramanga: hipótesis de su extraña muerte

Telvia Rendón, una joven de 23 años, fue hallada muerta al interior de una habitación de un hotel del barrio la Concordia, en Bucaramanga.



Días anteriores a su muerte, familiares la habían reportado como desaparecida e indicaron que perdió contacto con su mamá el miércoles 27 de febrero en la noche. Pero la víctima le habría indicado que el jueves tenía una presentación de su tesis en la Universidad Industrial de Santander, UIS, en donde supuestamente estudiaba ingeniería civil.

Pero en esta versión hay algo contradictorio, pues la Universidad Industrial de Santander reportó a través de un comunicado que la joven dejó de estudiar desde julio del 2023.



En cuanto a las circunstancias de su muerte, la Policía reportó que su cuerpo no tenía signos de violencia y se investiga si se trató de un homicidio o suicidio.



"El cuerpo no presenta signos de violencia, se recolectó una botella con un líquido amarillento dentro del cual se observaban unas pastillas grandes, desconociendo su componente. Se embaló el celular de la víctima".

Reporta que no estudiaba desde julio del 2023. Foto: UIS

El Coronel (R) Giraldo Rayo, secretario del interior de Bucaramanga, indicó que la joven de 23 años ingresó el miércoles 28 de febrero al hotel y al no salir en todo el día del lugar, residentes del sector dieron el reporte a las autoridades. Horas después hallaron su cuerpo.



El funcionario dijo que aún no se puede asegurar nada de cómo murió, pues no se puede hablar o asegurar de que fue un feminicidio.

Las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de una mujer, aparentemente estudiante de la @UIS, en un hotel en el sector de Ricaurte en #Bucaramanga.



La Secretaría del Interior de la @AlcaldiaBGA hace presencia en el lugar.



Presuntamente se trataría de un suicidio. pic.twitter.com/2i1kRVuSXV — Alcaldía de Bucaramanga (@AlcaldiaBGA) March 1, 2024

Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.