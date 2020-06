Tutelarán plan de desarrollo de Bucaramanga

El pasado sábado 30 de mayo, los 19 concejales aprobaron el plan de desarrollo de Bucaramanga 2020-2023.



Esta aprobación despertó las críticas de varios sectores, entre estos lo de los ediles de la ciudad quienes asegura que no fueron tenidos en cuenta para esta actividad.

Cesar Augusto Flórez Ayala es el presidente de la Asociación de Ediles de Bucaramanga y asegura que no fueron tenidos en cuenta para la realización de este plan de desarrollo.



“Nos dijeron que íbamos a entrar en unos procesos de participación que se supone que se iban a desarrollar pero entramos en pandemia y no se pudieron hacer las audiencias públicas donde todos íbamos a participar”, dice el edil.



Flórez Ayala indicó que no se tuvieron en cuenta las opiniones de los ediles.



“Se supone que las comunas iban a presentar unos 'mini' planes de desarrollo y se iban a tener en cuenta en la construcción de ese plan pero nunca se hizo. A nosotros nos sacaron y lo que hicieron fue presentar el plan en el Concejo que instauró unas sesiones de participación ciudadana pero para debates de la misma corporación no tiene nada que ver una cosa con la otra”, dice Flórez Ayala.



Por su parte, el presidente del Concejo de Bucaramanga, Jorge Rangel, asegura que: “escuchamos a más de 400 ciudadanos, presidentes de las Juntas de Acción Comunal, a representantes de los gremios, los artesanos, a todos los sectores de la ciudad y eso lo hace importante, pues presentamos después de esto unas proposiciones que fueron avaladas por la Administración y que incluimos la mayoría de las peticiones de la ciudadanía”.

Los ediles van a presentar una tutela para que sean escuchados y con la orden de un juez puedan incluirse las problemáticas de sus comunas en el Plan de Desarrollo.



“Basados en el artículo 318 de la Constitución donde dice que nosotros haremos parte del Plan de Desarrollo y presentaremos una tutela para hacer valer nuestros derechos porque no nos escucharon”, dice Flórez Ayala.



María Juliana Ruíz, asesora del Plan de Desarrollo aseguró que sí hubo espacios de participación, sin embargo, aseguró que por la pandemia debieron replantear la estrategia y efectuarla de forma virtual “pusimos a disposición de la ciudadanía una plataforma que tenía como objetivo recoger las preocupaciones de la ciudadanía (…) recogimos insumos de toda la ciudadanía. También enviamos a los correos de los ediles un formato de Google para que ellos opinaran y les enviamos el borrador del Plan de Desarrollo”, indicó la Asesora.

El edil pone de ejemplo a la ciudad de Piedecuesta que utilizaron un mecanismo de participación ciudadana virtual por redes sociales donde recibieron más de 10 mil propuestas de habitantes del municipio que fueron incluidas en el Plan de Desarrollo.



“En Piedecuesta sí lo hicieron bien, porque permitieron la participación de muchas personas, pero acá solo tuvieron en cuenta como 20 propuestas que llegaron”, dice Flórez.



El experto en marketing público, Ancízar Casanova, hace un análisis del cambio que deben hacer las administraciones para promover la participación ciudadana.



“La comunicación de gobierno debe cambiar de era; hoy los ciudadanos no solo están evaluando a sus dirigentes por sus aptitudes técnicas para resolver la crisis, sino además por su capacidad de acompañarlos, de entenderlos y entregarles en todo momento información confiable de primera mano sobre la situación, que hablen claro, directo, en su lenguaje y que les lleguen a través de los medios que conocen y manejan cada día; y lo más importante, cómo se proyectan y los proyectan en una nueva etapa de reactivación económica, que sea incluyente, honesta y factible”, precisó el experto.



La tutela será interpuesta en los próximos días.



