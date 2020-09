Tribunal ordena al presidente Duque ser imparcial en caso Uribe

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de Sergio Pérez, un escritor y docente de literatura santandereano que interpuso una tutela contra el presidente Iván Duque.



El ciudadano manifiesta que le causó indignación el hecho de que el Presidente se refiriera -a través de los canales institucionales de la Presidencia- sobre la captura del exsenador Alvaro Uribe.



“El 4 de agosto cuando salió el Presidente a decir que Uribe debería estar defendiendose en libertad y cuestionó a la Corte (…) yo interpuse una tutela para que Duque no volviera a hablar sobre Uribe y que eliminara las publicaciones en los canales oficiales lo que dijo de Uribe y la subí a la página de la Corte pero nunca la tramitaron”, indica Pérez.



Al no recibir trámite de su tutela, Pérez comenzó a enviar correos a los juzgados, “nadie me daba razón, yo seguí insistiendo hasta que el Tribunal me la admitió y comenzó su desarrollo”, cuenta el accionante.



El pasado lunes 14 de septiembre le notificaron, cuenta Pérez, el fallo a su favor, “declarar la ocurrencia del daño consumado respecto del derecho fundamental a la igualdad invocado por el señor Sergio Andrés Pérez Lozano, contra el Presidente de la República”, dice en fallo de primera instancia.



Además, el Tribunal, “exhorta al presidente de la república, señor Iván Duque Márquez, para que en lo sucesivo y mientras mantenga la investidura como primer mandatario, sea imparcial en sus publicaciones, con el objeto de cumplir el mandato constitucional de simbolizar la unidad nacional y garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”, se puede leer el documento.

