Tres concejales de Barrancabermeja se contagiaron del covid-19

Se duplicaron los casos de coronavirus en Barrancabermeja en tan solo una semana.



Las autoridades distritales ya prendieron las alarmas para evitar que se siga propagando rápidamente el virus.

El secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, informó de 15 nuevos casos este cinco de junio. "Todos los casos están en el municipio de Barrancabermeja, cuatro hombres, siete mujeres y cuatro menores de edad", dijo.



(Lea también: Murió promesa del BMX colombiano tras cirugía de cordales)



Las edades de los nuevos casos están entre los 11 y 56 años de edad.



Entre estos casos se encuentran tres concejales del puerto petrolero.



Juliett Marcela Rodriguez Rincón, Segunda vicepresidente del Concejo de Barrancabermeja, confirmó su caso a través de un video publicado por un medio de comunicación local.



"Es mi debe informarles que el día de ayer las autoridades me informaron que la prueba que me realizaron salió positiva para covid-19. Es por esa razón que realicé el aislamiento total y me comuniqué con las personas con las que tuve contacto y poder evitar la propagación del virus", informó la concejal.

Alfonso Eljach, alcalde de Barrancabermeja, aseguró que hay tres funcionarios que hacen parte del Puesto de Mando Unificado, donde se está concentrando la atención del virus, que fueron confirmados como positivos en las últimas horas.



Barrancabermeja tiene 42 casos de coronavirus en este momento, lo que la convierte en la ciudad con más pacientes con covid-19 del departamento.



En el puerto petrolero están efectuando búsquedas activas de casos, realizando pruebas aleatorias a ciudadanos asintomáticos.



BUCARAMANGA