Trabajadores no permiten entrada a la refinería de Barrancabermeja

Cientos de trabajadores del sector petrolero se declararon en asamblea permanente en la puerta de la refinería de Ecopetrol de Barrancabermeja.

Ni personal ni vehículos pueden ingresar a las a las instalaciones ubicadas en el puerto petrolero, lo que complica el normal funcionamiento y producción de crudo del lugar.



"Es una asamblea permanente y hay trabajadores y comunidad en jornada de protesta en las puertas y tiene un objetivo de impactar laboralmente a la refinería en el marco del derecho a la protesta social", indicó Edwin Palma, presidente de la USO.



​Una de las cosas que le piden a Ecopetrol es que se pronuncie sobre una posible vacunación a empleados y comunidad donde tienen jurisdicción sus proyectos.



"No ha salido a hacer ni el primer anuncio sobre la vacunación para su población trabajadora y la comunidad. Lo han hecho varias empresas y ellos que son la primera del país no lo han hecho", indicó Palma.



Además, piden que no suspendan más contratos laborales.



Según informaron desde la USO, los trabajadores que quieren salir de la refinería han podido hacerlo, sin embargo, no puede entrar nadie.



Desde Ecopetrol no se han pronunciado al respecto.



BUCARAMANGA