Hallaron con un cordón y una bolsa en la cabeza a trabajador del palacio de justicia

Oscar Ignacio Torres Rincón, de 39 años de edad, y trabajador del Palacio de Justicia de Bucaramanga y estudiante de Derecho, fue hallado muerto en zona boscosa cerca a la Terminal de Transportes.



Su cuerpo se encontró en medio de los matorrales, con una bolsa plástica en la cabeza, un lazo y unos cordones de zapato alrededor de su cuello.



Puede leer: Conductor en BMW embiste brutalmente a 5 jóvenes tras presunta discusión en fiesta

Aun no se tiene de detalles de cómo murió el trabajador del Palacio de Justicia, pues, las autoridades indicaron que no movieron la bolsa para poder determinar si la causa de su muerte fue por asfixia.



Sin embargo, se conoció que su pareja sentimental se comunicó con él sobre las 2 de la tarde de este miércoles, 14 de febrero. La víctima le indicó que salía de su lugar de trabajo a realizar varias diligencias', pero al finalizar la tarde, su celular estaba apagado.



"Horas después reportan por la red de apoyo de los taxistas, que la motocicleta de la víctima se encontraba abandonada a un costado de la vía que conduce de la terminal de transportes de Bucaramanga, hacia la plaza de mercado conocido como "el mercado campesino". Motivo por el cual llega la patrulla del cuadrante y verifica en la zona boscosa, hallando a la víctima sin signos vitales. Le observan una bolsa plástica en su cabeza y un lazo y unos cordones de zapato alrededor de su cuello, así mismo se encuentran pertenencias de la víctima como billetera, celular, casco", dice el reporte judicial,



Según las autoridades, Oscar no tenía anotaciones judiciales.



Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga. ​