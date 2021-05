 No habrá toque de queda continuo en Bucaramanga este fin de semana

Tras una reunión de varias horas entre el gobernador de Santander y los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga, se decidió no aplicar el confinamiento total para este fin de semana.

Así las cosas, el toque de queda será de viernes a domingo de 12 de la noche a 5 de la mañana y de lunes a jueves de 10 de la noche a 5 de la mañana.



"Priorizamos seguir protegiendo la vida e impulsar la reactivación económica. De viernes a domingo el toque de queda irá desde la media noche hasta las 5:00 a.m. y de lunes a jueves de 10:00 p.m. a 5:00 a.m", indicó el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas.



(Le puede interesar: Polémica por vacunación de joven hermana del gobernador de Santander)



Este toque de queda irá acompañado con ley seca.



El pico y cédula será par e impar para movilidad general en el área metropolitana y municipios con ocupación UCI superior al 80%. Es decir, los ciudadanos (que no están bajo las excepciones del decreto 1076 de 2020) solo podrán salir el día en que aplique la medida, informaron desde ella Gobernación.



Actualmente la ocupación UCI supera el 90 por ciento y están a al espera que llegue el oxígeno que se está acabando y no han podido suministrar por los bloqueos en las vías.



BUCARAMANGA

Más noticias de Colombia

Pacientes llevan 15 días esperando segunda dosis de Sinovac

Lucas Villa, el estudiante herido en Pereira que lucha por su vida