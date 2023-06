Una familia numerosa y santandereana, tendiendo a ser muy machista solía reunirse cada semana para ir a piscina, hacer pijamadas entre primos. Muy unida, pero algo se escondía, cinco niñas habrían sido abusadas en reiteradas ocasiones por años enteros por parte de su tío político.



Un familiar del que nadie sospecharía nada, es padrino de bautizo de muchas de las víctimas, solía ir a misa, llevar a su hija al colegio y se veía un hombre del que no pareciera que fuera capaz de ello.

Lamentablemente este secreto familiar se destapó en el 2021, muy tarde, cuando una de las niñas, que en ese entonces aún era menor de edad, se quiso quitar la vida por segunda vez.



La menor que en el 2021 tenía 16 años estaba en un centro de atención y acompañamiento por daño psicológico.



Ahí se destapó todo, se enteraron de que la niña recibió supuestos actos abusivos por el tío político identificado como Rodrigo Rojas Palomino.

El abuso sexual Foto: iStock/ EL TIEMPO

"Cuando me refiero a actos abusivos no es tocarle la cara o el brazo, es tocar y manosear las partes íntimas sin parar", contó *Carolina*, otra de las víctimas.



*Carolina* que hoy tiene 39 años, otra mujer abusada y quien habló con EL TIEMPO, indicó que su abuso fue acceso carnal violento desde los nueve años y por cinco años consecutivos.



Luego de casi 20 años habla de lo que sucedió, aún tiene bloqueos emocionales y físicos, pero al darse cuenta de que este abuso fue con muchas mujeres de su familia quiere que esto no le pase a ninguna mujer más.



Se dio cuenta en el 2021 que su hermana mayor fue abusada por su tío, al igual que tres primas más ( entre esas la menor de edad que quiso quitarse la vida).



"Hace 10 años inicié proceso psicológico, fue desgastante emocionalmente, duré en terapia 5 años y cada 3 meses debo ir a control, me cuesta mencionar palabras como abuso carnal, actos abusivos y no me gusta mencionar el nombre del señor", relató.

Protesta contra el abuso sexual de niños, en el país. Foto: Archivo EL TIEMPO

Al conocerse el caso de cada mujer, contó que una de las víctimas fue presuntamente abusada por su tío desde los tres años hasta los 22 que salió de casa.



"Nos reuníamos una vez a la semana, y hacía lo que quería, el daño es fuerte, el tema emocional, el mismo temor y presión familiar es una de las cosas que no nos permitió decirlo o contarlo a alguien, la culpa emocional, nos marcaron desde muy niñas el respeto hacia los hombres", dijo *Carolina* al explicar por qué no contaron esto antes.



La demanda se interpuso en febrero del 2021 en un juzgado penal, pero el tema está represado por Rodrigo Rojas Palomino.



El proceso lleva retrasado dos años, la última audiencia fue en mayo de este año y ya se le imputaron los delitos de acceso carnal violento y actos abusivos con menor de edad, sin embargo, el abogado del supuesto agresor ha aplazado la audiencia tres veces por 'temas de salud' de Rodrigo, dijo una de las víctimas.



*Carolina* dijo que se estaría buscando que su tío político se diagnostique con bipolaridad y otros problemas psiquiátricos para evadir la justicia.



EL TIEMPO consultó con el abogado de Rodrigo, quien indicó que aún no se puede referir al proceso, pero que el indiciado se ha declarado inocente a pesar de las pruebas que tienen las víctimas.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.