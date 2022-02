Desde la Asociación de Tenderos de Santander emitieron una alerta por la falta del producto en las tiendas de barrio de Bucaramanga y su área metropolitana.

"Estamos viviendo lo mismo que con la cerveza en diciembre. No entendemos el trato que se les está dando a los tenderos cuando no les está llegando producto pero uno va a las grandes superficies y está lleno de productos y hasta promociones", indicó María Fonseca, directora de Asotenderos en el departamento.



La directora indicó que el producto ha subido tres veces de precio en el último mes. "La información que tenemos desde las empresas productoras es que los insumos están muy caros y que no hay insumos, sin embargo, no hay coherencia en este tema porque hay escasez en las tiendas pero en las grandes superficies sí hay", dice.



Los tenderos indican que la gente llega a pedir una bolsa de leche para el desayuno pero se encuentran con que no hay producto para llevar.



BUCARAMANGA