Gran susto se llevaron los santandereanos al sentir el temblor de 6. 1 con magnitud menor de 30 kilómetros con epicentro en el Calvario, Meta a las 12:04 minutos del medio día.



Los bumangueses a través de sus redes sociales reportaron que sintieron un fuerte movimiento telúrico por más de 30 segundos.

El remezón que describen los cibernautas es que la tierra se movió, al principio, despacio y luego se sintió más fuerte.



"Fue muy fuerte, yo no sabía para dónde irme, pensé que era un terremoto, tembló primero suave, luego aumentó el movimiento y no paraba de moverse todo", explicó una persona a EL TIEMPO.



Al momento, gestión de riesgo de Santander no ha reportado afectaciones en vidas humanas, ni tampoco daños materiales.





MELISSA MÚNERA ZAMBRANO.

Corresponsal de EL TIEMPO- Bucaramanga.