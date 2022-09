Gran susto se llevaron los santandereanos al sentir un temblor de una magnitud de 5.0 con una profundidad de 144 kilómetros.



Según el servicio Geológico el epicentro fue en Los Santos. Un municipio que tiene con Bucaramanga aproximadamente una hora de distancia en vehículo.

El movimiento telúrico fue fuerte y levantó a gran parte de la comunidad del área metropolitana de la ciudad de los parques.



Varias de las personas reportaron en redes sociales que además de la "sacudida" , les sonó en su celular una alarma y una imagen que los alertaba de un "terremoto".



En dicha imagen explicaba cómo debía protegerse en caso de esta emergencia natural .



Posteriormente, el servicio Geológico reportó un segundo sismo con epicentro en Zapatoca, Santander.

Esta vez, el temblor fue más suave. Con una magnitud de 2.0 y una profundidad de 147 km.



Sobre las 2:05 de la madrugada se reportó el tercer sismo con epicentro en los Piedecuesta teniendo una magnitud de 2.2 y una profundidad de 144 kilómetros.



La sacudida aunque fue leve no cesó en Santander. En Bolívar hubo un temblor a las 3:18 a.m. con una magnitud de 2.1 y una profundidad de 138 km.



Enseguida, a las 3: 25 a.m. hubo otro sismo en Los Santos, con una magnitud de 2.1 y una profundidad de 147 km.

Gestión de riesgo no reportó heridos, ni afectaciones materiales.