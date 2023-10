Temblor en Colombia: anoche se sintió un sismo de magnitud 3.8 en Santander

Nuevamente las estaciones del Servicio Geológico Colombiano marcaron un temblor en Santander. Esta vez el evento sísmico ocurrió sobre las 10:49 p.m. de este jueves 12 de octubre.



Según los reportes oficiales, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.8 y una profundidad de 146 km.

El epicentro de este sismo fue a 4 km de Los Santos y 7 km de Jordán, sobre la zona de influencia del nido sísmico que se encuentra en el lugar, y por el cual ocurren de manera habitual estos movimientos.

La intensidad percibida por los habitantes fue categorizada por el Servicio Geológico como 3, que quiere decir 'sentido levemente'.



En la plataforma de Sismo Sentido hubo reportes de que el temblor llegó a sentirse no solo en Santander sino también en Quindío.



En dicho portal, cualquier persona que haya sentido un sismo puede reportarlo y dejar registrada la intensidad con la que lo percibió.

Los últimos sismos en el país

Posterior a este movimiento se han presentado otros cuatro temblores en Colombia, le contamos cuáles son:



- Albania, Santander: ocurrió sobre las 11:29 p.m. del jueves 12 de octubre, con una magnitud de 2 y una profundidad de 97 km.



- Dibulla, La Guajira: este sismo se presentó en la madrugada de este viernes 13 de octubre, a las 02:09 a.m., y tuvo una intensidad de 2.4 con una profundidad superficial, es decir, menor a 30 Km.



- Piedecuesta, Santander: se presentó sobre las 3:50 a.m. de este viernes 13 de octubre y tuvo de una magnitud de 2.4 con una profundidad de 143 km.



- Cepitá, Santander: Este temblor ocurrió a las 04:46 a.m. y tuvo una magnitud de 2, con una profundidad de 143 km.

¿Los sismos se están incrementando en Colombia? Experto del Servicio Geológico Colombiano resuelven esta y otras dudas sobre movimientos telúricos en el país. Foto: iStock

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea también en EL TIEMPO: