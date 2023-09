El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó este lunes 25 de septiembre un nuevo temblor en el país. En esta oportunidad, sobre las 8:20 p.m.

Nuevo temblor en Colombia

El SGC informó que el epicentro fue localizado a siete kilómetros del municipio de Los Santos, en Santander.



Su magnitud fue de 3,4. La profundidad, indicó la entidad, fue de 147 kilómetros.

Un nuevo temblor en Los Santos, el segundo nido sísmico del planeta

Esta mañana, pasadas las 11, se reportó otro temblor en Los Santos. Fue de magnitud 3.0, con una profundidad de 140 kilómetros.



Según los sismógrafos instalados en el cañón del Chicamocha, diariamente se registran en Los Santos entre 12 y 20 sacudidas, que convierten a esta zona del país en el segundo nido sísmico con más actividad en el planeta, después de la región del Hindu kush (Afganistán) y superando a los famosos montes Cárpatos (Rumania).



Según el Servicio Geológico Colombiano, de los 56.939 sismos que se registraron en el país entre 1993 y el 2007, el 55 por ciento (31.056) se originaron en Los Santos.



Aunque la mayoría de los pobladores afirma no sentir los temblores, la tranquilidad que caracteriza al turístico municipio, que atrae visitantes extranjeros y de todo el país por sus bondades paisajísticas, se alteró el 10 de marzo pasado cuando un temblor de magnitud 6,6 Mw tuvo como epicentro el pueblo, situado sobre tres fallas geológicas y las placas tectónicas Caribe y Nazca, que liberan energía permanentemente porque, según los geólogos, están en constante movimiento.

Así puede activar la alerta sísmica de Google

Para activar las notificaciones de sismo en su celular Android:



1. Abra la configuración del teléfono.



2. Presione 'Seguridad y emergencia' y, luego, 'Alertas de terremotos'.



3. Si no encuentra 'Seguridad y emergencia', presione 'Ubicación' y, luego, 'Avanzada', posteriormente seleccione 'Alertas de terremotos'.

¿Cómo activar la alerta sísmica en Google Colombia? Así puede activar la alerta de terremoto en su celular. Alerta de Google. Foto:

¿Cómo actuar en un temblor?

Antes del sismo

​

Verifique la sismo resistencia de la vivienda y prepárese definiendo un plan de emergencia, familiar o empresarial, incluyendo puntos seguros, un maletín de emergencia (ropa de cambio, alimentos no perecederos, agua, plato, cuchillo, cuchara, botiquín sencillo, linterna con batería de repuesto, silbato, una frazada, poncho plástico y copias de los documentos personales), roles (quién ayuda, quién cierra registros, por ejemplo), puntos externos de encuentro y mecanismos de comunicación (teléfonos fijo o celular).



Durante el movimiento telúrico



Conserve la calma. Analice la situación. Aléjese de vidrios, identifique puntos seguros para resguardo, proteja la cabeza con los brazos o cojines. No se ubique bajo marcos de puertas. Evalúe si es necesaria una evacuación, no siempre hay que salir. Se recomienda evacuar cuando hay fallas estructurales graves. No olvide su maleta de emergencia. Si está en la calle, busque un lugar seguro, lejos de postes y cables. Nunca use ascensor.



Después del sismo



Esté atento a las indicaciones. Verifique su condición y la de personas cercanas. Si puede, ayude a otros. Si evacuó, atienda a las autoridades antes de regresar. Si aún está en su vivienda y ante sismos fuertes, corte gas, energía y agua. Si percibe olor a gas, evite accionar interruptores o encender fósforos, abra ventanas, revise su vivienda en busca de señales de posible colapso, como grietas o estructuras inclinadas. Manténgase informado. Diríjase a una zona segura.Fuentes: Gestión del riesgo Cruz Roja Cundinamarca y Bogotá, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres e Idiger.

¿Está temblando más en Colombia?

