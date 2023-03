Sobre las 4:20 de la madrugada de este viernes un sismo de magnitud 5.9 despertó a los colombianos.



Un temblor con epicentro en Los Santos, Santander, sacudió al país con una fuerte movida mientras dormían, según comentan algunos cibernautas.



Gestión de riesgo del departamento está realizando un barrido en todos los municipios para verificar si hubo afectaciones o daños materiales.



Fabián Vargas, director de Gestión de riesgo de la región, indicó que no hay reporte de daños en zonas como vías e infraestructuras, luego de hacer una inspección con Bomberos y Ejército. "Seguiremos atentos en reportes de zonas rurales y urbanas para verificar y para articular la rehabilitación de las posibles daños".



Luís Ernesto Ortega, coordinador de gestión de riesgo de Bucaramanga, contó que no hay ninguna novedad reportada en la ciudad de los parques. "No hay reporte de daños en edificaciones o infraestructura".



Los Santandereanos comenzaron a comentar que el movimiento telúrico fue fuerte y duradero. La comunidad comentó que, "no paraba de moverse duro mi cama, se sintió duro, las ventanas golpearon durísimo, la cama chillaba, y los árboles se sintieron también moverse".



Los ciudadanos que tienen Android volvieron a reportar que su celular les mostraba la alerta de Google sobre un terremoto, que en su momento era de 6.6.

Señores y señores y de nuevo en los celulares se reportó el terremoto... Que susto tan lindo el de hoy viernes... Se sintió muy fuerte este temblor...@sgcol pic.twitter.com/XRjRUOvOJq — Mely Múnera (@MelyMunera) March 10, 2023

#SIATAnoticias |La Red Sismológica Nacional de Colombia @sgcol reportó un evento sísmico de magnitud 5.9 localizado en Los Santos (Santander). La profundidad de este evento fue de 151 km.



8 de nuestras estaciones registraron el #sismo.| @Areametropol #Temblor #TemblorDeTierra pic.twitter.com/HNklXDvtuw — siatamedellin (@siatamedellin) March 10, 2023

Un sismo similar sucedió hace ocho años en Santander, (2015) fue a las 3:55 de la tarde con una magnitud de 6.6. y se sintió de igual manera en varios departamentos del país, siendo el epicentro Los Santos.



En ese momento hubo afectaciones en varias vías del departamento. En Betulia, Rionegro hubo afectación en viviendas y en El Playón, Matanza, Onzaga y Suratá se decretó la calamidad pública.

#Bucaramanga | Habitantes de algunos sectores de la ciudad salieron a las calles luego del fuerte temblor que sacudió a Santander y que fue reportado en otros departamentos cómo Cundinamarca, Norte de Santander, Antioquia y Valle. pic.twitter.com/ls3Pq8xIP5 — Canal TRO (@CanalTRO) March 10, 2023

