Un nuevo hecho de intolerancia se registró en el área metropolitana de Bucaramanga, específicamente, en inmediaciones de la Fosunab, en Floridablanca, en donde se registra a través de videos que un hombre sin camisa se le subió al bómper y panorámico de un taxi y fue arrastrado varios metros al no quererse bajar.



Aunque las autoridades no lo han confirmado, se presume que esta riña se presentó porque el conductor de la mancha amarilla fue acusado por el motociclista de 'ladrón'.

Según e el relato del director de tránsito, hay varias versiones, la primera fue una diferencia entre el motociclista y el taxista por una imprudencia vial y la otra, fue por un supuesto robo por parte del gremio amarillo.



"El señor gritaba que, me robó, me robó, llamen a la Policía- Gracias a Dios no hubo heridos, el taxista huyó", dijo Ferley González, director de Tránsito de la ciudad dulce a EL TIEMPO.

MELISSA MÚNERA

Corresponsal de EL TIEMPO - BUCARAMANGA