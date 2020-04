Suspenderían servicios de limpieza en hospitales de Bucaramanga

En medio de la situación que se registra en el país por el coronavirus, los contratistas de la limpieza y desinfección del Hospital Local del Norte en Bucaramanga y los más de 20 centros de salud, lanzaron un 'S.O.S' por la falta de recursos para seguir cumpliendo con su labor.

El Instituto de Salud de Bucaramanga le adeuda más de 250 millones de pesos al contratista Ultramatic y Ecoservir por el concepto de lavandería y desinfección desde octubre del año pasado.



“Es preocupante por la coyuntura que estamos pasando en este momento, porque todo lo que son insumos, los químicos, todo nos ha tocado pagarlo de contado y lo otro que nos preocupa es que ningún directivo se pone en contacto con nosotros”, indicó Jaime Duarte, representante legal de Ultramatic.

Duarte es enfático en afirmar que, “entendemos la situación que estamos pasando, estamos consiguiendo recursos de todos lados para aguantar esta crisis y parte de eso es que no nos dicen nada, nadie nos pone atención no nos indican ni donde debemos pasar una factura”, dice.



Con esta situación es probable que los contratistas deban dejar de prestar estos servicios porque no tienen recursos para seguirlos efectuando, sin embargo, indicaron que harán el mayor esfuerzo para poder continuar prestando el servicio que sería vital en medio de la situación que se vive en el país por el coronavirus.



“Estamos haciendo un gran esfuerzo para poder continuar con el servicio y no morir en el intento, estamos haciéndolo por la ciudad y los empleados porque allí son muy vulnerables”, dice Duarte.



EL TIEMPO intentó comunicarse con Juan Eduardo Durán, gerente del Instituto de Salud de Bucaramanga pero no ha sido posible.





BUCARAMANGA