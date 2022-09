Un escándalo de posible corrupción fue denunciado por el soldado profesional José Julián Guerra Clavijo en el Batallón de Infantería Cacique Pigoanza, con sede en Garzón, Huila, y que está adscrito a la Novena Brigada.

"Siento que mi vida corre peligro y me da miedo", dijo el soldado en un video difundido en redes sociales, pero también denunció que en el Batallón no se estaría dando un manejo transparente a los recursos de alimentación de los soldados.



"soy un soldado humilde y trabajador, pero ¿cómo vamos a conseguir nuestras cosas si cada ratico es $30.000 para la comida? La plata de la comida del soldado no la pueden sacar, no la pueden sacar, porque es sagrada. El soldado está arriesgándose el cuello, arriesgando la vida, trasnochando, para que llegue otro que gana más que uno, que vive mejor", dice el soldado Julián Guerra Clavijo, quien agregó que, por denunciar, "ahora el malo soy yo".



La denuncia del soldado, incluso, fue conocida por el ministro de la Defensa, Iván Velázquez, quien afirmó en su cuenta de Twitter que hablará personalmente con él para recibir sus quejas.



"El bienestar de los soldados es una prioridad para el gobierno de la seguridad humana", dijo el ministro.



Hablaré personalmente con el soldado profesional Julián Guerra para recibir directamente sus denuncias. El bienestar de los soldados es una prioridad para el gobierno de la seguridad humana. https://t.co/mUplzwCBkc — Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) September 11, 2022

Tras la difusión del video, el comando de la Novena Brigada, con sede en Neiva, señaló que una comisión se encargará de recibir la queja para iniciar el trámite de la investigación.



También informó que, en agosto pasado, fue iniciada una investigación disciplinaria "por las actuaciones mencionadas en el video, las cuales deberán establecer responsables de los presuntos hechos".

