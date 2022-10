El Hotel Tamacara, un lugar insignia que queda en el parque principal de El Socorro, Santander, iba a ser destruido tras una donación que hizo la Alcaldía y algunos concejales para que se construyera una sede de las Unidades Tecnológicas de Santander, UTS.



En agosto la comunidad protestó, marchó, y se enfureció por la entrega de este lote en donde actualmente operan algunas oficinas de la Fiscalía. Sin embargo, a pesar de las marchas, se tomó la decisión de que allí se iba a construir una sede educativa.

Dos meses después se logró la suspensión del acuerdo municipal de Socorro que autorizaba regalar el Hotel Tamacara, teniendo en cuenta que es bien del municipio declarado patrimonio nacional.

​Cristian Avendaño, representante a la Cámara por Santander, explicó que ese predio es utilidad de suelo comercial y por ende no permitía utilizarse para la cual fue donado a las Unidades Tecnológicas de Santander, UTS, según el Plan de Ordenamiento Territorial, POT.



Explicó que no había garantía, ni un estudio en el Socorro para que los programas de educación tuvieran una continuidad, lo que generaría a tiempos futuros que por falta de oferta la institución se pudiera cerrar.



Por lo anterior, se tomó una acción jurídica y un juez le dio la razón al accionante, que en este caso fue el congresista Avendaño.



"No pueden hacer un presunto amarre contractual de un contrato para la actualización del esquema del ordenamiento territorial y lo condicionaron a la enajenación, hicieron las cosas al revés, primero tienen que dar garantías para el desarrollo del proyecto y luego si evaluar la enajenación", explicó el representante.

Por su parte, Javier Archila León, presidente de la veeduría Dignidad Socorrana, celebró la lucha de gran parte de la comunidad de frenar la donación del hotel.



"Hay un área de conservación al lado, esa era nuestra lucha. Esperamos que este hotel no sea regalado y tenemos soportes, ya no lo pueden donar, mientras no se solucione el tema jurídico".