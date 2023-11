'Si usted fuera importante le ayudaría': rechazo tras respuesta de empleada de Avianca

Jesús Orlando Jerez fue un cliente de Avianca que venía de Singapur y debía dirigirse a Bucaramanga, ante el retaso de vuelos en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, se acercó al servicio al cliente y presenció una discusión con otro pasajero que necesitaba llegar a Santander para unas citas médicas de suma importancia.



Jerez grabó en ese momento y se escucha que el usuario le solicita a una empleada de Avianca que le ayudara a solucionar porque debía cumplir citas. La respuesta de la funcionaria desató una polémica y ha causado indignación en redes sociales.

#Nacional Se ha vuelto viral este video en donde evidencia la respuesta de una funcionaria de Avianca, que ha causado polémica.



“Si usted fuera una persona importante, yo podria ayudar", fueron las palabras de la mujer al pasajero que no pudo viajar de Bogotá a Bucaramanga… pic.twitter.com/dcimFkaqNj — TWlTTEROS CALI (@TwiterosCali) November 21, 2023

"Si usted fuera mi papá o alguien importante yo lo podría ayudar", dijo la funcionaria. Frase que estalló en un sin número de críticas.



En esa conversación se escucha que intenta darle una solución al pasajero, debido a que hay retrasos en las rutas. Le explica al afectado dónde puede cambiar el vuelo,



"Yo lo puedo modificar hasta dos días después, más no puedo hacer. Lo que pasa es que la tarifa xs no tiene cambios", dice la trabajadora.



Finalmente, el vuelo que iba a Bucaramanga fue reprogramado para el día siguiente y a los pasajeros les suministraron un bono de 20 mil pesos para comer al interior del aeropuerto.



Por ahora, la aerolínea no ha dado respuesta sobre este comentario de la funcionaria.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga