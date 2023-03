Una nueva propuesta se hizo en el Concejo de Bucaramanga y es implementar las señales de tránsito en inglés con el fin de incentivar y mejorar el bilingüismo en la capital de Santander.



Por ejemplo, que en vez de que se diga 'pare', ahora salga el letrero de señalización como 'stop'.



Esta propuesta que hizo el concejal Cristian Ávila , quien indicó que, aunque a algunos le parece descabellada, ya tuvo una conversación con el director de tránsito y no la descartó. ​

"Hemos visto que en ciudades de Colombia encuentran la señal de tránsito y dice Stop y dice Pare, dicen que es viable, porque se va a hacer un cambio de señalética. No soy ordenador del gasto, no me puedo extralimitar, pero se va a hacer el piloto si es viable y si la ciudadanía acepta".



Aclaró que, si este proyecto llega a aprobarse, la idea es que la señalización esté en español y a la vez en inglés.



Agregó que esto incentivaría el turismo en Santander.