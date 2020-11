Sellaron casas donde funcionaban negocios de 'web cam' 

Denuncias de la comunidad llevaron a las autoridades a realizar operativos en dos zonas de Bucaramanga donde encontraron casas donde funcionaban estudios de 'web cam' que no contaban con permisos.



"Como resultado de estos operativos se han suspendido un total de cuatro establecimientos de comercio, ubicados en la zona de Provenza y otros en la zona céntrica. Estas suspensiones se han generado por el no cumpliendo de los no requisitos para su funcionamiento, como también la carencia de protocolos de bioseguridad”, indicó César Augusto Tarazona, Inspector de Policía Urbano de la Secretaría del Interior.



En medio de estos operativos se encontraron seis mujeres, de nacionalidad extranjera, en situación irregular, por lo que Migración Colombia inició el procedimiento respectivo.

Las autoridades aseguraron que continuarán con los operativos debido a las recurrentes quejas de la comunidad.





​"De esta forma garantizamos que los establecimientos de comercio cumplan con los requisitos de su funcionamiento y que acaten todos los protocolos de bioseguridad para seguir mitigando los contagios por Covid-19”, añadió el funcionario de la Alcaldía.

BUCARAMANGA