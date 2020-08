Se agota capacidad de hornos crematorios en Bucaramanga

En las últimas dos semanas, las muertes por coronavirus en Bucaramanga han aumentado aceleradamente, al igual que los casos positivos que ya superan los 3.100.

José Mauricio Martínez es el gerente de uno de los cementerios más emblemáticos de la capital santandereana, Jardines La Colina, allí habitualmente se hacían en promedio 5 cremaciones diarias.



(Le puede interesar: Alcalde de Bucaramanga no descarta cuarentena estricta)



“Desde el mes pasado vimos un incremento acelerado de cremaciones, superamos las 340 y en la primera semana de agosto ya tuvimos 57 cremaciones y la cifra sigue en aumento”, indica Martínez.



Por protocolo de la Secretaria de Salud no solo los pacientes confirmados son cremados, los casos sospechosos también deben pasar por el horno crematorio, “por cada confirmado hay 4.5 sospechosos que terminan en cremación. Es decir, si fallecen 20 personas en el día hay que cremar 100”, indica el Gerente.



En Santander hay 7 hornos crematorios de los cuales 4 están en el área metropolitana y cada uno de ellos tiene capacidad para 10 cremaciones diarias.



Un proceso de cremación de una persona no covid puede tomar hora y media pero los cuerpos de los pacientes que fallecieron por esta enfermedad vienen envueltos en tres capas de plástico e incluso con tubos por lo que hace que el proceso se incremente 30 minutos o una hora.



Hace dos semanas, la capacidad de los hornos estaba en 40 por ciento y con la nueva cifra que supera los 7600 contagios ya están al 100 por ciento de la capacidad.



(Le recomendamos leer: La mujer que desafía al covid en 'zona roja' de contagios en Santander)



“Nuestra gente está trabajando 24 horas del día, tiene una carga emocional grande porque deben lidiar con todas las familias que llegan con ansias de despedirse de su ser querido, pero no se puede. El pararrayos de esto somos los del sector funerario”, indica Martínez.

quedaron en ubicar unos lotes para hacer inhumaciones si se llega a disparar la cantidad de fallecidos FACEBOOK

TWITTER

Lina García es la directora del cementerio Jardines La Colina, está casi todas las horas del día enfrente de este proceso y asegura que “ya casi ni duermo, pasamos todo el día acá recibiendo a las familias”.



Lina relata que cuando muere una persona positiva o sospechosa para covid-19 la clínica se encarga de llamar a la funeraria y una vez los familiares firmen la autorización de cremación, ellos van a recoger el cuerpo e inmediatamente piden un turno para cremación.



“Cuando es el turno de cremación, entran por una puerta diferente a la principal del cementerio, nuestro personal recibe el cuerpo cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y es llevado al horno”, indica la directora del Cementerio.



(Le puede interesar: Santander solo ha avanzado 15 % en su plan de expansión de camas UCI)

​

Esta ‘alarma’ ya fue elevada a las autoridades locales y departamentales, con quien se han venido reuniendo para afrontar la situación que se avecinaría en caso de que ya no haya más capacidad para cremaciones.



“En las reuniones que hemos estado, quedaron en ubicar unos lotes para hacer inhumaciones si se llega a disparar la cantidad de fallecidos, porque no se podría volver a sacar los cuerpos, quedarían en perpetuidad en este lugar. Cada Alcaldía debe ubicar ese lote”, reveló la directora del Cementerio.



No se ha contemplado hacer cremaciones múltiples, por el contrario, García fue enfática en informar que “hablo por todos los cementerios porque somos muy organizados y hacemos las cosas por turno para no confundir cuerpos”.



La tasa de letalidad por covid-19 en Bucaramanga asciende al 16.96%.

Más contenido de su interés:

- ¡Qué susto! Familia de Cali encontró un tigrillo viviendo en su baño



-Amenazan de muerte a modelo por falso contagio de covid-19



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

EL TIEMPO

BUCARAMANGA